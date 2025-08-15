El abogado Fernando Burlando confirmó que en el transcurso de la próxima semana solicitará a la jueza María Servini la detención de los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los empresarios cripto cercanos al presidente Javier Milei, en el marco de la causa por la estafa del token $LIBRA. Burlando, quien representa a varios damnificados, entre ellos el especialista en cripto Martín Romeo, aseguró que "con lo que ya tenemos, va a ser muy complicado parar esto" y consideró que "parte del dinero fue a la función pública".
"Va llegar el knock out", vaticinó el abogado
Caso $LIBRA: Burlando pedirá la detención de los criptobros Novelli y Terrones Godoy
