Sin la firma –al menos por ahora- del bloque panperonista de Más para Santa Fe, la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo dio un paso ayer para habilitar en la nueva Constitución la posibilidad de reelección de gobernador y vice, al presentar el dictamen de mayoría que será aprobado por el pleno de la Convención reformadora. El texto quedó dividido en tres materias: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y cláusulas transitorias. Esta última es que le dirá que el actual mandatario, Maximiliano Pullaro, puede presentarse como candidato para ser reelecto, si el voto popular lo acompaña.

Si bien en un principio se previó que la comisión aprobara en su reunión de ayer el dictamen, finalmente solo fue presentado luego de un cuarto intermedio en el que se le realizaron algunas modificaciones. El convencional Pablo Farías, de la bancada oficialista del frente Unidos, aclaró: “Nosotros no vamos a modificar este dictamen que estamos trayendo acá y está disponible para el que lo quiera firmar. No hay un proceso de modificación sobre el dictamen que estamos trayendo”.

Así, al contar con los votos necesarios, Unidos limó las diferencias al interior de su interbloque y presentó el texto que finalmente aprobará el pleno de la Convención en relación a Poder Ejecutivo y Legislativo. Según se estableció, hay tiempo hasta el viernes próximo al mediodía para que los bloques que así lo consideren firmen ese dictamen, o presenten otros en minoría o con disidencias.

Dividido en tres

Para buscar mayo consenso, el oficialismo dividió el dictamen que otorgará la posibilidad de presentarse a una reelección a Pullaro en tres materias. La cláusula transitoria es la que habilitará la chance de repetir en la Casa Gris, por lo que puede conseguir menos firmas que las otras dos, que modifican el viejo texto constitucional en cuanto a facultades de Ejecutivo y del Legislativo, y también la reelección indefinida de senadores y diputados.

El convencional de Más para Santa Fe, Rubén Pirola, dijo durante la reunión de comisión que “nosotros no vamos a firmar hoy un dictamen porque tenemos hasta el viernes al mediodía y se puede modificar”. Agregó que “tendríamos que resolver una posición hoy, cuando nos asiste el derecho a esperar hasta el viernes al mediodía”.

Sostuvo que como bancada opositora “tenemos interés en aportar que sea una Constitución más sabia que la que tenemos, creemos que podemos aportar, pero entendemos que nos están coartando nuestra posibilidad”, dijo, cuando Unidos apuró la firma del dictamen.

Los diez convencionales de Más para Santa Fe no tienen una mirada monolítica en relación a los temas que trata de la comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo. Puntualmente, en relación a la chance de reelección de Pullaro que quedará incluida en las cláusulas transitorias del nuevo texto constitucional.

Los cuatro senadores provinciales que son convencionales darían el okey a esa cláusula. El resto coincide con que la nueva Constitución incluya la reelección de gobernador y vice, pero a partir del próximo período de gobierno. En el caso de los senadores existe un interés particular: el mismo dictamen, pero en materia de Poder Legislativo, propone que los senadores y diputados solo pueden ser reelectos por un período continuo. Es decir, luego de dos períodos no pueden volver a presentarse para el mismo cargo.

Pero lo que habilita la posibilidad de que los senadores del PJ adhieran al dictamen de Unidos es que el actual período legislativo no se tomará como el primero para una reelección, sino que comenzará a regir a partir de 2027. Así, y si los votos lo acompañaran y fuera si intención continuar en la vida legislativa de la provincia, podrían ocupar sus bancas hasta 2035.

Apoyos y chicanas

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuya función en la Convención reformadora es repetir el término “casta” cada tantas palabras y no mucho más, presentó su propio dictamen por secretaría y se retiró de la comisión.

Por su parte, la bancada de Somos Vida y Libertad que conduce Amalia Granata, se inclinó por adherir al dictamen de Unidos, según dejó traslucir su representante en la comisión, el también diputado provincial Emiliano Peralta. Aunque pidió el último borrador para resolver su posición final.

Eso le valió una chicana del libertario Nicolás Mayoraz, quien dijo durante la reunión de la comisión: “Entendemos el apuro del bloque de Amalia Granata por firmar el dictamen de Pullaro, pero está agotado el sentido de la reunión, no tiene sentido que nos quedemos”. Y se retiró.

Peralta, ya en su ausencia, replicó: “Vinimos a trabajar y hacer la mejor Constitución, los que vinieron a hacer show se fueron antes de que termine la reunión de la comisión”.

Lo cierto es que Unidos, que cuenta con 33 votos en la Convención reformadora y los tres de la bancada del Frente de la Esperanza –que encabezó en las elecciones de abril la fallecida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras-, posee mayoría para darle al gobernador la chance constitucional de presentarse a una nueva elección, tal como es su deseo. Recién el próximo viernes al mediodía se sabrá si otros espacios políticos acompañan la cláusula transitoria de la nueva Constitución que habilite al dirigente radical, entre ellos los senadores del PJ.