Este sábado 16 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y noche y una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el domingo, se aguarda un día mayormente nublado y un termómetro en ascenso, con 9 grados de mínima y 15 de máxima.



El lunes continuará la tendencia alcista en los registros térmicos. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 12 grados y alcanzará los 18 como máxima, también con un cielo mayormente nublado.

