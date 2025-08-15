No todo es color violeta, desde el Sur llegan los primeros problemas para La Libertad Avanza. Ayer se confirmó la ruptura del acuerdo entre los libertarios y el PRO en la provincia de Río Negro. El legislador y presidente del partido amarillo en esa provincia, Juan Martín, confirmó el quiebre y dijo que irán con lista propia tras enterarse de que la boleta de Senadores de la alianza iba a ser encabezada por la diputada Lorena Villaverde. En contraposición a lo que quiere la Casa Rosada, Martín dijo que ese es "un límite moral" y que la legisladora "debe explicar sus vínculos con el narcotráfico".

Todo estalló cuando el apoderado de LLA en Río Negro, Santiago Viola, confirmó la candidatura de Villaverde como primera candidata a Senadora. No solo eso, el hombre de confianza de Karina Milei también les anunció a las autoridades del PRO que solo tendrían el segundo puesto de la lista de diputados nacionales. Totalmente relegado, Martin, que tiene vínculo con Patricia Bullrich y también con Macri, dijo que se trataba de una propuesta inaceptable. "Aún tiene que dar explicaciones por las acusaciones públicas sobre sus vínculos con el narcotráfico; es un límite moral”, dijo y puso fin al acuerdo.