Comienza a tomar forma la XV edición de la Feria del Libro de Salta, un evento que no solo convoca al público lector, sino que también impulsa y dinamiza al sector editorial y a la comunidad artística en su conjunto. Esta cita cultural se presenta como una gran oportunidad para desarrollar múltiples actividades vinculadas al universo literario.

El encuentro, que tendrá lugar en la Usina Cultural de la capital provincial y se desarrollará entre el 8 y el 12 de octubre, contará con una amplia agenda de invitados especiales, actividades escénicas, muestras permanentes, charlas, conversatorios, presentaciones de libros y espacios para niños y jóvenes.





Es por ello que hasta el 25 de agosto están abiertas las inscripciones. Por un lado, para la venta de libros para editoriales, librerías, instituciones (universitarias, educativas, gubernamentales, profesionales, entre otras) y autores/as que deseen vender sus libros en la próxima Feria.

Y por otra parte, también podrán inscribirse para las diferentes actividades, presentaciones de libros, talleres, charlas, conferencias, propuestas para instituciones educativas, Intervenciones artísticas o propuestas escénicas (obras de teatro, danza, títeres, stand up, pintura en vivo, espectáculos o shows musicales, entre otros).





“La Feria del Libro es un hecho cultural construido colectivamente”, destacó Miguel Dallacaminá, subsecretario de Gestión Cultural provincial, área responsable del armado general de la Feria. “Afortunadamente ese perfil se fue afianzando con los años. Por lo cual en este año, y más al cumplirse 15 ediciones, se vienen realizando distintas reuniones con el sector para planificar de manera conjunta, y a su vez ampliando los interlocutores", sostuvo.

El subsecretario detalló que la actividad "incluye no solo a escritores, sino también a editoriales, librerías, sectores artísticos, gastronómicos, grupos de jóvenes y demás aristas que tiene este hecho cultural. En definitiva, se viene trabajando con muchísimo tiempo para que todos puedan ser parte y hagan sus aportes en pos de la construcción colectiva de esta feria”.

La fecha elegida para esta edición décimoquinta de la Feria del Libro de Salta es entre el 8 y el 12 de octubre, tal como fue en las últimas ediciones. “La Feria se viene realizando en la fecha del día del respeto a la diversidad cultural y esto le dio un perfil muy propio, porque más allá la construcción colectiva que decía antes, también tiene una participación muy rica, diversa y heterogénea, conjugando toda la riqueza cultural que tiene la provincia; y eso, el año pasado, fue un motivo que se destacó a nivel regional, por el perfil que adquirió la feria de Salta”, remarcó Dellacaminá.





En cuanto a las expectativas que se esperan para este año, el subsecretario resaltó: “realmente son muchas; poder recibir a más de 30 editoriales de Salta, de la región, del país, presentar una agenda construida colectivamente con muchas actividades que fueron creciendo en creatividad, porque hay actividades que van desde propuestas de presentaciones de libros hasta propuestas escénicas, otras más lúdicas como el bingo literario, un espacio especial para chicos, un espacio para editoriales de juegos de mesa, invitados especiales nacionales que vienen a la feria del libro". Un acontecimiento en el que "sucede de todo con una grilla muy amplia que estimamos lleguen a más de 400 propuestas en cinco días. Todo esto sucediendo en la Usina Cultural”, destacó.

Ampliando el espectro cultural que abarca la Feria, "todos los años se convoca a un artista para que haga un trabajo original, y este año el convocado fue el artista Roly Arias”, quien diseñó el logotipo y la gráfica que acompañarán las múltiples actividades propuestas.





Los formularios para inscribirse a la Feria del Libro de Salta 2025 se encuentran abiertos y quedarán activos hasta el 25 de agosto próximo.

Para acceder al formulario de postulación de editoriales o venta de Libros, hay que hacer click en aquí. En tanto para postular a presentaciones de libros, talleres, charlas, conferencias, intervenciones artísticas o propuestas escénicas, se puede acceder haciendo click aquí.