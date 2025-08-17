En las efemérides del 17 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1850. Muere José de San Martín

José de San Martín fallece en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer a los 72 años. El Libertador se formó en España. Tuvo un rol destacado en la batalla de Bailén contra las tropas de Napoleón. Llegó a Buenos Aires en 1812, formó el cuerpo de Granaderos a caballo y tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. De ideas monárquicas liberales, actuó en política a través de la Logia Lautaro. Impulsó la independencia en 1816, tras lo cual desarrolló su estrategia continental: cruzar los Andes, liberar Chile y después llegar en barco a Lima, el corazón del colonialismo español en América del Sur. Cumplida su misión, tuvo lugar la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Se alejó de la vida pública y se radicó en Francia. La fecha de su muerte se recuerda como Día del Libertador.

1891. Nace Oliverio Girondo

Nace Oliverio Girondo. Uno de los poetas más relevantes del siglo XX en el país, publicó seis libros de poemas: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Persuasión de los días, Campo nuestro y En la masmédula. Frecuento al grupo de la revista Martín Fierro. Pasó sus últimos años postrado por un accidente de auto y falleció en 1967.

1896. El nacimiento de Tina Modotti

En la ciudad italiana de Udine nace la fotógrafa Tina Modotti. Se radicó en México, donde se afilió al Partido Comunista. Comenzó una relación con el dirigente comunista cubano Julio Antonio Mella. Estaba con él cuando fue asesinado a tiros en 1929. Expulsada de México, colaboró con las fuerzas republicanas en la Guerra Civil Española. Pudo regresar a México en 1939. Su obra fotográfica fue apreciada por los muralistas Diego Rivera y José Orozco. Un paro cardíaco acaba con su vida en 1942.

1943. Nace Robert De Niro

Nace Robert De Niro en Nueva York. Uno de los más grandes actores de la historia del cine de Hollywood, ganó su primer Oscar como actor secundario por El Padrino II. Actor fetiche de Martin Scorsese, levantó el Oscar como actor protagónico por Toro Salvaje. Otras películas de Scorsese en las que se lo vio son Calles peligrosas, Taxi Driver, New York, New York, El rey de la comedia, Buenos muchachos, Cabo de miedo, Casino y El irlandés. Su extensa filmografía incluye títulos como Novecento, El francotirador, Érase una vez en América, Heat y Mentiras que matan.

1952. El nacimiento de Guillermo Vilas

Guillermo Vilas nace en Mar del Plata. El más importante tenista argentino de la historia popularizó el deporte en el país a partir de 1974, cuando ganó el Masters. En 1977 fue el mejor tenista del mundo, pero le fue negado el número 1 del ranking. Ese año ganó Roland Garros y el US Open. En 1978 y 1979 se quedó con el Abierto de Australia. Llegó a la final de la Copa Davis en 1981. Se retiró con 62 títulos ganados.

1957. Nace Ricardo Mollo

En Pergamino nace el cantante y guitarrista Ricardo Mollo. En los 70 integró MAM. En la década siguiente fue uno de los integrantes de Sumo. Tras la muerte de Luca Prodan y la disgregación de la banda, formó Divididos, uno de los grupos más convocantes del rock argentino.

1989. Luz verde a las privatizaciones

El Congreso Nacional aprueba la Ley de Reforma del Estado, la herramienta que da luz verde a las privatizaciones. Comienza el proceso de desguace del Estado en la presidencia de Carlos Menem. La primera privatización es la de ENTel. A los teléfonos sigue Aerolíneas Argentinas. En los primeros años de la década del 90, empresas como Segba, YPF, Gas del Estado y Ferrocarriles Argentinos, entre otras, pasan a manos privadas. La venta de las empresas de servicios públicos redunda en un alza de la desocupación.

1993. La desaparición de Miguel Bru

En La Plata, desaparece el estudiante de periodismo Miguel Bru. Tenía 23 años y era hostigado por policías bonaerenses. Fue llevado a la Comisaría 9ª de capital bonaerense y los detenidos vieron cómo lo torturaron. Su cuerpo sigue sin aparecer. La lucha de su madre, Rosa Schoenfeld de Bru, permitió llevar a juicio a los responsables de esa seccional. Los policías Walter Abrigo y Justo López fueron condenados a perpetua en 1999. Otros efectivos recibieron penas menores, en lo que significó el primer juicio por una desaparición ocurrida en democracia. Cada 17 de agosto, los familiares de Bru realizan una vigilia frente a la Comisaría 9ª de La Plata en reclamo por su cuerpo.

2004. Fallece Marosa di Giorgio

La poeta uruguaya Marosa di Giorgio muere a los 72 años en Montevideo. Había nacido en Salto en 1932. Entre sus títulos destacan Humo, Druida, Clavel y tenebrario, La falena, Camino de las pedrerías y Diamelas a Clementina Médici.



