Querido lector, le cuento que después de la columna del pasado sábado, ¡No en mi nombre! , recibí un montonazo de comentarios –que, como siempre, agradezco–, elogios inmerecidos y críticas en algunos casos interpelantes y en otros preocupantes, porque los prejuicios están ahí agazapados esperando algo que los "justifique", y ni bien ven la puntita de la uña ya se agarran del codo. Y eso siempre termina mal.

Pero si algo me conmovió de todo esto, fue una llamada. No más escuchar el ringtone, intuí que era él. Y eso que es el ringtone normal, no uno especialmente programado con un texto de Freud en alemán. Pero así, un poco a lo loco, autopercibiéndome un neurótico semidescremado en un cuerpo de clase media en vías de movilidad social descendente, atendí:

–¡Licenciado A., qué emoción escucharlo por acá! ¡No puedo creer que, después de 30 años sin llamarme, ahora lo haga dos veces en un mismo año! Pero si es para hablar de sus honorarios, le recuerdo que al haber terminado el tratamiento, no debo seguir pagándoselos.

–Rudy, Rudy, veo que sigue siendo usted el mismo apresurado. ¿Y si no era yo? Ya lo dijo Sigmund Freud: "Todo en su medida y armoniosamente".

–Me parece que eso lo dijo el general Perón, Licenciado.

–Perón lo dijo en castellano; Freud, en alemán. En su texto "El provenir de una ilusión nacional y popular" señala: "Achtung Volkswagen das traumengarten farshtehen".

–¿Y eso qué quiere decir?

–No lo sé, pero como usted tampoco lo sabe, le digo que quiere decir "todo en su medida y armoniosamente" y usted no me lo puede desmentir.

–Mire, Licenciado, estoy emocionado con su llamada. Cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar?

–No, Rudy, la otra vez lo llamé por mí, pero esta vez lo hago por usted. Leí su columna de la semana pasada, y me parece que está usted rehuyendo, no digamos sus responsabilidades, pero sí sus culpas. ¡¿Qué es eso de no sentirse culpable por lo que pasa en la otra punta del mundo, donde usted nunca estuvo; y que si bien lo preocupa y angustia, no le provoca insomnio, anorexia, urticaria, eczema, cefalea, logorrea, intolerancia a la muzzarella o algún otro síntoma políticamente correcto que le demuestre a la sociedad que usted va por el camino correcto, que es el que lleva a Hamelin?! ¿Dónde quedó ese niño que se sentía personalmente culpable del mal funcionamiento de la galaxia? ¿Qué fue de aquel paciente que me decía que usted no le creía a Colón y por lo tanto debía descubrir América todos los días, ya que por la noche dudaba de su propio descubrimiento? ¿Qué fue de aquel hijo cuya madre le reprochaba que usted no la llamaba nunca cada vez que usted la llamaba, y de nada servía que usted explicara que justamente la estaba llamando en ese momento? ¿Qué fue de aquel nieto que, impulsado por su abuela a leer Corazón, de Edmundo D'Amicis, envidiaba al pequeño vigía lombardo que había dado su vida por la patria; o a Marco, el niño que se va de los Apeninos a los Andes solo, perdido, sin un peso y sin idioma, con tal de encontrar a su madre?

–Uy, licenciado, mucho me temo que ese niño que yo era creció y ahora es un adulto responsable, sí, pero solamente de sus propios actos.

–¡Típica respuesta de padre abandónico! ¡Su mamá jamás la aceptaría!

–Usted no es mi mamá, Licenciado.

–¡Y usted no es mi analista ni mi supervisor! ¿Por qué me dice eso?

–Bueno, Licenciado, lo escucho alterado… Si yo fuera un paciente lacaniano le cortaría la sesión ahora, pero no lo soy… Hablemos de ese niño.

–Ese niño se quedó acá, en mi consultorio, ¡usted jamás lo vino a buscar! ¿Qué se cree que soy yo? ¿Un depósito de síntomas? ¡Mi consultorio no es un hotel!

–Bueno, Licenciado, si lo tiene allí, no se olvide de abrazarlo mañana y hacerle un regalo del Día del Niño. Pero respecto de lo del hotel…, no me hable como lo hacía mi mamá, que bastante me costó elaborar eso, y usted lo sabe mejor que nadie porque gracias a mis síntomas se compró un departamento. ¿Necesita hacerle algunas reformas? ¡Porque yo dejé de sentir culpa gracias a su ayuda profesional! ¿O no fue usted quien me mostró cómo el peso de la culpa me hacía daño, y me ayudó a bajar unos kilos de angustias?

–Sí, Rudy, pero ahora ¡no avive neuróticos! Sus lectores no me pagaron ni el marco del cuadro de Freud, y usted va diciendo por ahí que no se hagan cargo de los prejuicios de los demás. Si la gente se cura, nos morimos de hambre, Rudy. Como dijo Freud en "La interpretación de los sueños compartidos": "Einz mit einz ist tzwai"; o sea, "para un psicoanalista, no hay nada mejor que un paciente angustiado".

–Bueno, pero también hablé del problema de los prejuiciosos, que sí deberían elaborar sus fobias con un buen análisis.

–Rudy, ¡los prejuiciosos no se analizan: gritan consignas vacías!

–¿Pero eso no termina siendo más caro?

–Sí, pero lo pagamos entre todos.

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video de Rudy-Sanz (la agenda propia)



