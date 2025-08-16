El diputado neuquino Pablo Cervi confirmó que se presentará como candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en las próximas elecciones, en una lista que encabezará la diputada Nadia Márquez.

A través de sus redes sociales, Cervi manifestó que esto representa “un paso más para defender la libertad y el futuro de Argentina”. Se trata de un diputado de origen radical que en 2024 hizo punta, junto con otros cuatro legisladores de la UCR, al acompañar a La Libertad Avanza en las votaciones en el Congreso.

De hecho, acompañaron los vetos presidenciales y fueron recibidos en la Casa Rosada. Los que acompañaron a Cervi son Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero y José Federico Tournier.



En su publicación, Cervi, que este año termina su mandato como diputado, aseguró: “Me presento como candidato a Senador por Neuquén, junto a Nadia Márquez, para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de @JMilei. Estamos convencidos de que este es el momento de poner el hombro, de trabajar juntos y de defender los cambios que empezamos”.

“Vamos a seguir dando la pelea desde el Congreso para proteger la libertad, blindar el esfuerzo de todos los argentinos y llevar adelante las reformas que necesitamos para construir una Argentina que crezca, produzca y genere oportunidades”, añadió.

El candidato sostuvo que "vamos a llevar a nuestra provincia las reformas y la agenda de transformación que ya estamos impulsando en la Nación, para que el futuro sea real y duradero”.