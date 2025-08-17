Eran domingos tediosos, con fondo de radios encendidas y un aroma de hojas quemándose en un otoño mortuorio. Una vez culminadas las faenas de correr con la pelota dispararíamos de allí como de un lugar maldito. El que no haya conocido esos andurriales y sostenido un alma joven e impresionable nunca sabrá lo que significa ese presentimiento.

Y que hiciéramos lo que hiciéramos nada mejoraría, ni los matorrales se convertirían en oasis, ni las ranas en mujeres encantadas y ni nuestras madres en millonarias de filmes americanos. Añorábamos una alegría que desconocíamos. Andaba en nosotros la inocencia de creer en algo pero como una resignación de tango abominable ondularían por siempre los faros a kerosene, y la luna se asomaría a mirarnos como un refucilo para infundirnos temor porque entendíamos que el mundo había concluido en alguna parte y no sabíamos qué estábamos haciendo lejos de nuestras casas.

Un doctor al que me llevó mi madre a la fuerza dictaminó: "Sos un maníaco depresivo".

¿Qué mierda sabía él de los hechizos?

A volver, entonces, a quemar la angustia corriendo hacia la avenida antes de que algo de esa tierra que se volvía envenenada conforme caía la noche nos atrapara echando su red. Huir de allí, de las arboledas del cementerio y los espinos; el vaho de las zanjas, las casitas vencidas por las lluvias.

Todo esto que intento narrar era verdad: empezaron a aparecer los "déjà vu", los sueños proféticos, las sombras momificadas de ramas de árboles en las patios que nos susurraban y lo que está de moda hoy en día: ataques de pánico. Sobrevino entonces lo peor: los golpes militares, pero inconscientes como éramos, eso les ocurría a los grandes y nada teníamos que ver con ellos. No obstante Carciente, el Fantasma Carciente, un pibe huesudo y de ojos como de ahogado empezó con la cantinela.

-Vamos a cagar todos.

-¿Por qué?

-Porque sí, porque está escrito.

-¿Dónde?

-En donde sueño.

-¿Tenés pesadillas?

-No, veo todo de verdad.

Y se fue tras un mandado del padre, otro brujo servil que trabajaba de alcahuete para la policía. Él fue el que nos reunió una tarde de verano en su patio. El alero de hojas de parra le caía en su cara pálida mientras fumaba. Recuerdo que cerca chillaba una sierra que no nos dejaba oír bien sus palabras. Se incorporó y extrayendo un revólver de su saco disparó al aire para hacer callar la máquina del vecino.

-A estos hay que hacerlos hacer silencio a la fuerza, así como hago yo.

El Fantasma Carciente se puso a lagrimear.

-Este maricón se pone a llorar como una nena con los tiros, no tiene aguante. Vaya, váyase a la cocina a poner el agua para el mate… -y nos miró con sus ojos celestes de cadáver.

-Ustedes no tienen que tener miedo de las armas de fuego: las carga el diablo y las descargan los boludos.

Tras lo cual, puestos en fila debutamos. En una piecita a la cal, sobre una cama floja, uno a uno fuimos pasando para meternos entre las piernas de una morocha que nos sonreía, alhajada con chucherías en su muñeca mientras leía una fotonovela. Después de cada pibe se lavaba en una palangana y hacía pasar al siguiente como si nada.

“A volver, a rajar entonces, a quemar la angustia corriendo hacia la avenida antes de que algo de esa tierra que se volvía envenenada conforme caía la noche nos atrapara echando su red”, me dije cuando me tocó el turno y era la misma frase que escribiría para esta contratapa, sin saber bien en qué consistía, sin saber nada de lo que ocurriría en adelante.

-Vos Rubio quedate. Los otros se pueden ir. Y chito con contar lo que hicieron.

-Dale una trompada a éste -me ordenó. Señaló a su hijo. No dudé: una fuerza rara me hizo pegarle en el medio de la frente.

-Eso es, está bien dada la piña. Vos no servís. Levantate. No te hagás el muerto.

No reaccionaba. El padre se acercó y lo zamarreó. Aproveché para escapar. Y corrí, corrí por las calles de la cortada como si me persiguiera un monstruo. Corrí, corrí hasta que no pude más y me dejé caer en una vereda. Un primo mayor me levantó sonriente y me llevó en el caño de su bicicleta hasta mi casa. Había recorrido kilómetros y empezaba a anochecer, no me lo olvido nunca más.

Ella ahora se cruza de piernas y no puedo evitar admirar su tersura.

-Bien, ¿y luego? ¿Cómo relaciona aquella tarde con lo que me contó acerca de sus matrimonios fallidos?

El ambiente es cómodo y ya sobreviene la penumbra. La analista enciende una lámpara. Se acomoda el mechón negro que le cae sobre la frente, se quita los lentes. Espera. No hablo.

-Bueno si no puede no me cuente, pero me llama la atención el relato de aquel hombre, el torturador de la dictadura, lo que hizo con ustedes, con su hijo, con usted. ¿Puede recordar qué más dijo?

-Sí, puedo -le contesté. Mientras evocaba ese trozo de mi historia, de mis amigos, jóvenes e inocentes, Los Anticipados, los que soñábamos ataques sucios contra gente desarmada, la sangre seca, violaciones y picanas en camas de alambre como las de la prostituta aquella que nos desvirgara.

El Fantasma Carciente se murió en el Carrasco, solo, acompañado por mí porque nadie quería estar cerca de él como si hubiese estado apestado por el apellido, por lo hecho por su padre, aquel del patio, el parral y las violaciones.

-Ahora vea, doctora, estoy casi llorando como el que se murió al lado mío en el hospital y al que le pedí perdón por haberlo golpeado cuarenta años antes. Me acuerdo que hizo un gesto con los dedos y se sonrió un poco. En ese momento lo recordé hermoso como si fuese un Cristo. Entonces repetí sus palabras de memoria:

La muerte mía no es nada... vendrán otras, amigo mío… cuídense. Va venir uno vestido de payaso que nos va a hundir a todos. Hizo un mohín. Le abrí más el grifo del oxígeno… Porque cuando ya hayan muerto miles y miles va a aparecer el verdadero horror, el que vendrá después, esa loca mierda. Pero hay esperanza, amigo mío: ellos van a reventar antes que la Patria.

Ella se puso las gafas.

-¿Puede contarme a qué se refirió? -. Y volvió a cruzarse de piernas.

Un trueno resonó como aquel disparo en el patio. No dije más nada.

