Preocupado por asegurar buenos resultados en octubre, el Gobierno nacional resigna a dos de los ministros con perfil más alto del gabinete: Patricia Bullrich y Luis Petri. La otrora dupla de candidatos presidenciales del PRO 2023 devenidos en ministros de Javier Milei se calza el buzo violeta para postularse para ocupar bancas en el Congreso. El viernes Bullrich confirmó que irá como candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires y este sábado el titular de Defensa se mostró como flamante candidato a diputado por Mendoza en una alianza que mezcla al radicalismo con los libertarios.

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió en sus redes sociales a modo de primicia el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

Petri, por su parte, aseguró que junto al Presidente “estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia y buscar el futuro de progreso que todos soñamos”. Y que “la gran pelea” está en el Congreso, donde Milei necesita más bancas violetas que le garanticen la aprobación de sus proyectos sin la necesidad de hacer alianzas al interior de la Cámara ni negociar con los gobernadores.

Igual que la estrategia en las legislativas bonaerenses, Petri sostuvo que la batalla “es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista”. “Ellos siguen defendiendo a los corruptos, los privilegios y los delincuentes. Son quienes bloquean sistemáticamente todo lo que el pueblo argentino decidió en las urnas por amplia mayoría en 2023”, argumentó.

El ministro se presenta secundado por la diputada del radicalismo Pamela Verasay. En las fotografías se ve también al presidente de LLA Mendoza y diputado nacional Facundo Correa Llano, que tiene mandato por dos años más.

“Mis felicitaciones a @luispetri por liderar la lista de diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. Su regreso al Congreso no solo es un reconocimiento a su trayectoria, sino también una garantía de trabajo serio y comprometido”, escribió Correa Llano.

Este viernes, Bullrich compartió en redes su foto firmando la aceptación de la candidatura. "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", escribió la funcionaria en X. El presidente Javier Milei compartió en sus redes un mensaje para felicitarla.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, señaló la ministra en la red social. “Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, añadió.

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía “mantiene” firme al Gobierno “para dejar atrás” a quienes, en su criterio, “hundieron” a la Argentina “en el desorden, la delincuencia y la pobreza”. Y cerró así: “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, subrayó y finalizó: “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

La Ciudad de Buenos Aires elige senadores por seis en las elecciones del próximo 26 de octubre. La lista más votada se quedará con dos senadores (un hombre y una mujer) y la segunda boleta en votos tendrá un senador por la minoría. La Libertad Avanza viene de ganar los comicios locales del 18 de mayo último, cuando se impuso Manuel Adorni al frente de la boleta de legisladores porteños. Entonces, la extrema derecha no fue aliada al PRO, como ahora.