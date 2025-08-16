Después de haber confirmado que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezará la lista a senadores de la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo presentó al resto de sus candidatos al Congreso. El abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi encabezará la lista de diputados.

"La Alianza 'La Libertad Avanza' de la Ciudad de Buenos Aires ya tienen (sic) su lista de candidatos a senadores y diputados. Son hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea. Porque no es momento de tibios, es momento de valientes", expresa el comunicado de la fuerza política.

La estrategia del oficialismo en todo el país es ir contra "el kirchnerismo y sus cómplices" que "no hizo más que poner palos en la rueda y dejar bombas fiscales" en el Congreso.

Fargosi es un hombre de Bullrich que se sumó en 2022 a la campaña presidencial de la ahora ministra libertaria. Fue consejero de la Magistratura en representación de los abogados entre 2010 y 2014 y siempre se mostró alineado con las ideas del PRO. De hecho, en 2020 tuvo un acercamiento al sumarse a "Valores para mi país", el partido conservador que lidera Cynthia Hotton, y que siempre tomó la bandera del rechazo a la legalización del aborto.

También cobró notoriedad en 2021cuando difundió ataques antisemitas contra la entonces diputada Myriam Bregman.

La lista completa de LLA en CABA

Senadores

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Suplentes:

Pilar Ramirez

Carlos Torrendell

Diputados