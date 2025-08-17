Con suplentes, Newell’s atiende esta tarde su necesidad de volver al triunfo en el torneo Clausura para no alejarse de la pelea por la clasificación. Los leprosos visitarán a Defensa y Justicia con novedades en su formación, entre ellas el debut Gaspar Iñiguez y el regreso de Saúl Salcedo, entre otros. Los titulares fueron preservados por el entrenador para el clásico del próximo sábado y que quedaron en la ciudad.

Newell’s tiene el objetivo señalado en el partido con Central del sábado que viene en el Gigante y por eso hoy en Florencio Varela se verá en cancha una alineación alternativa, tras la victoria en octavos de final de Copa Argentina ante Atlético Tucumán el pasado miércoles. Así es como aparece hoy nueva oportunidad para jugar del paraguayo Salcedo, relegado en las últimas convocatorias, como así también para Luca Sosa, Alejo Tabares y Giovani Chiaverano. Pero la expectativa se centra en el estreno de Iñiguez, quien lleva cuatro meses entrenando en el club y recién firmó contrato días atrás, tras bajar más de 20 kilos y recuperar su mejor condición física.

El rojinegro hace tres partidos que no gana y tiene solo cinco puntos en la Zona A. El equipo está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del torneo pero una victoria lo devolverá a las primeras ubicaciones.

Defensa y Justicia, con siete puntos, está sexto en la tabla. El equipo que dirige Mariano Soso viene de vencer en su cancha a Deportivo Riestra y hoy se propone encontrar el tercer triufo ante su gente. El partido comenzará a las 14 y tendrá el debut en la máxima categoría del árbitro Daniel Zamora.

Defensa y Justicia: Bologna; Cannavo, Ferreira, Fernández, Soto; Pérez, Gutiérrez, Aguilera, Molinas; Stefanelli, Miritello. DT: Mariano Soso.

Newell’s: Barlasina; Mosquera, Salcedo, Noguera, Sosa, Tabares; Fernández Figueira, Iñiguez; Acuña, Chiaverano, Orozco. DT: Cristian Fabbiani

Arbitro: Daniel Zamora

Cancha: Defensa y Justicia

Hora: 14

TV: ESPN Premium