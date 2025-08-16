Recién cuando Argentinos Juniors se quedó con nueve jugadores por las expulsiones de Federico Fattori en el primer tiempo y de Francisco Álvarez en el segundo, Huracán pudo asomar la cabeza y ganarle el partido. Un gol de Agustín Urzi a los 41 minutos de la etapa complementaria le dio la victoria al equipo de Parque Patricios que reservó a la mayoría de sus titulares para el desquite del martes ante los colombianos de Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y que con este triunfo llegó a la punta de la zona B con nueve unidades, pero con un encuentro más que Barracas Central y Estudiantes, los otros líderes. Argentinos suma apenas cinco puntos y por ahora está fuera del grupo de los ocho que clasificarán para la próxima fase.

Fattori vio la tarjeta roja a los 36 minutos del período inicial luego de aplicarle un codazo a Leonardo Gil que el árbitro Luis Lobo Medina, de muy pobre tarea, en principio había sancionado con una amarilla que Silvio Trucco desde el VAR (que en el segundo tiempo dejó de funcionar) lo obligó a rever. A partir de ese momento, Argentinos se olvidó del arco de Huracán y armó un denso bloque defensivo con todos sus jugadores por detrás de la línea de pelota. Al "Globo" no le quedó mas remedio que ir para adelante. Pero lo hizo de manera previsible y lateral, sin explosión, ideas claras ni llegadas peligrosas. Y sin que se advirtiera el hombre de más que tenía.

Argentinos enfatizó su esquema cerrado y su renuncia al ataque con la expulsión de Álvarez por juego brusco a falta de diez minutos. Y pareció que lograba su objetivo de no perder porque Huracán no encontraba la manera de entrarle. Más o menos, lo tenía bajo control. Pero a los 41 minutos del complemento, Bisanz sacó un centro desde la derecha y Urzi, entrando por el segundo palo y por detrás del cierre de Lozano, tocó suave de zurda y anotó el gol que valió los tres puntos. Fue el estímulo que necesitaba el estadio para explotar. Y para renovar el crédito del equipo a setenta y dos horas de la revancha copera con los colombianos.











