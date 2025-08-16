Alejandro Aguirre competirá contra el intendente Fabián Cagliardi en Berisso. Sin militancia política y con antecedentes polémicos a nivel comercial, fue habilitado como proveedor de YPF por la actual gestión. Sólo en 2023 le rechazaron 44 cheques, por 14 millones de pesos. Al año siguiente, su suerte cambió.

Aguirre está por cumplir 40 años. Aunque se presenta como empresario, para la mayoría de los berissenses es un perfecto desconocido. Para los comercios y empresas del sector de la construcción a nivel local, en cambio, es alguien que hubieran preferido no conocer.

Al igual que quien lo acompañará a la izquierda de la boleta, el candidato a diputado por la Tercera sección Maximiliano Bondarenko, Aguirre tiene antecedentes por presunta usurpación: tomó un terreno en La Plata, el dueño lo denunció y la Investigación Penal Preparatoria 43.751 de 2011 sólo se cerró cuando el candidato abandonó sus pretensiones para evitar una condena segura.

Durante los años que van de 2011 a 2015, Aguirre no tuvo problemas legales. Pero, a lo largo de los últimos diez años, fundó y fundió varias empresas, mayormente constructoras y proveedoras de servicios a constructoras, que tuvieron siempre un único cliente, YPF.

Comenzó a operar en 2016, a través de la razón social Pipartec SRL, que tenía en sociedad con Ezequiel Schreiner. Gracias a su relación privilegiada con la gerencia de Mantenimiento de la petrolera estatal, obtenía primero contratos de obra y luego certificados de avance para que le liberaran los pagos, a pesar de que los trabajos no se realizaban.

En 2018, por los crecientes embargos e inhibiciones judiciales, entre ellos de la AFIP, Aguirre y su socio crean otra Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Obras VP Amecon. Esa firma les permitió eludir las medidas solicitadas por sus acreedores y seguir cobrando.

Hasta que en 2019, ante la posibilidad de que la empresa realizara una auditoría interna por el caso de un galpón de almacenamiento de aceites que ni siquiera comenzó, el ahora cabeza de lista desapareció de todos los lugares que solía frecuentar.

En aquella época, Aguirre solía andar en distintos autos: un mini Cooper negro, una camioneta Amarok y un BMW. En más de una ocasión tuvo que devolverlos a las agencias, cuando le reclamaron por los cheques librados sin fondos.

También dejó colgados con una fortuna en cheques rechazados a proveedores importantes del sector como Córdoba Electricidad, Hierros Giliberto, Gráfica Ensenada y la ferretería Bola de Oro. También dejó colgados a los empleados, casi un centenar, que la petrolera debió indemnizar, por ser considerada solidariamente responsable por la justicia.

Aguirre entonces se mudó al barrio Aeropuerto de La Plata, donde todavía reside, y cultivó un discreto perfil bajo. Pero, tras acercarse ala armador libertario Fabián Lagorio, a fines de 2023, en 2024 volvió recargado.

Experto en crecimiento

Según la documentación que opera en poder de Buenos Aires/12, Aguirre es protagonista de un verdadero milagro: su situación crediticia pasó de 5, incobrable, a 1, activo, en apenas un mes y sin escalas. Fuentes locales estiman que el verdadero artífices del milagro es el disc jockey y hombre de la noche Fabián Lagorio, representante de Karina Milei en el distrito.

Ni a Lagorio ni Aguirre se les conoce militancia política previa, algo bastante frecuente en los candidatos de LLA, cuyas listas locales suelen poblarse de hombres y mujeres que se presentan como empresarios.

Luego de trabar relación con Lagorio, ya en 2024, la nueva empresa de Aguirre obtuvo enormes contratos de obras en YPF, que a su vez le permitieron pedir préstamos bancarios en el Nación, el Galicia, el Macro y el BBVA, por más de mil millones de pesos, en teoría para la compra de vehículos utilitarios y bienes de capital.

En Berisso se preguntan por la relación entre la condición de proveedor de YPF y la de candidato estrella, sin antecedentes políticos que expliquen su acelerado ascenso en el firmamento libertario.

Coincidentemente con el pasado que señalan diversas fuentes, Aguirre es inusualmente inactivo en redes sociales para tratarse de un candidato cabeza de lista. Faltando tan poco para los comicios, las cuentas de La Libertad Avanza Berisso apenas replican el material nacional. Sólo hay un video de su candidato presentándose: ni una caminata, ni un acto, nada. Ni siquiera hay registro de que haya concurrido la acto del microestadio del club Atenas.

Desde el anuncio oficial falaz según el cual el gobierno libertario iba a "terminar con la pauta oficial", se produjo un desplazamiento de esas erogaciones, del tesoro nacional propiamente dicho, a empresas públicas: YPF en primer lugar, pero también Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Las sospechas que se tejen alrededor de Aguirre, a quien denunciarán penalmente a la brevedad, invitan a pensar que la utilización de la petrolera estatal para financiar al oficialismo podría no ceñirse al manejo publicitario.

Región capital

Berisso tiene una población de cien mil habitantes e integra la Tercera Sección. Era parte de La Plata hasta su división en 1957, cuando la dictadura los separó para favorecer al radicalismo platense, que ganaba en el casco céntrico pero perdía en las barriadas populares.

Existen proyectos de integrarlo, junto a Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio, a la Octava. Todos esos distritos conforman, en términos, sociales, económicos, productivos e identitarios, la Región Capital, una suerte de unidad geográfica.