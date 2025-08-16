Al menos 62 gazatíes murieron el viernes por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 26 que fallecieron mientras buscaban ayuda humanitaria, informó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario correspondiente al día anterior. Además, 385 heridos ingresaron en los hospitales de Gaza.

Once personas más, incluido un niño, fallecieron por hambruna y desnutrición en Gaza, lo que eleva a 251 el número de muertes por estas circunstancias desde que Israel empezó su ofensiva en el enclave palestino en octubre de 2023. De los 251 fallecidos, 108 son niños, según los datos publicados por la cartera de sanidad del enclave. Las muertes por estas causas han aumentado en las últimas semanas, una crisis que las organizaciones humanitarias atribuyen al bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas --entre el 2 de marzo y el 19 de mayo-- que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible, y la escasez de la que llega desde entonces.

Los ataques en la Franja se han intensificado desde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó el 8 de agosto su plan para ocupar el enclave palestino, con el objetivo de ampliar la ofensiva hacia lo que considera "los dos últimos bastiones de Hamas": la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en las costas del centro y sur, zonas a las que Israel ha ordenado en repetidas ocasiones desplazarse a la población.