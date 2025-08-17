Central no hizo nada distinto a lo que venía mostrando en el torneo. Pero ayer tuvo muchas facilidades para ganar ante Deportivo Riestra y no lo hizo. Se puso en ventaja en la primera pelota que encontró Veliz en el área y el rival no le generó peligro en todo la noche. La visita propuso mucha fricción y en esa tarea Ibarra fue una solución para el canaya. La sorpresa para los hinchas apareció en una torpeza de Elordi al tomar en el área a Obredor y a poco del final la visita lo igualó desde los doce pasos, en una nueva frustración auriazul en Arroyito.

Central mostró algunos progresos en su juego pero todo se le hizo más fácil con la llegada del gol a los pocos minutos. Malcorra se encontró en pases con Campaz, llegó hasta el fondo y lanzó un punzante centro para Veliz. El goleador se impuso por arriba en el área chica y sorprendió a Arce con su fuerte cabezazo. Su gol, el primero en su vuelta a Arroyito, le quitó al equipo muchas de sus preocupaciones. Pero aquel buen inicio del juego no fue suficiente para que el canaya despliegue su mejor versión de juego.

Porque si bien Deportivo Riestra fue recurrente en sus infracciones, cuando Central tuvo la pelota en campo rival no encontró jugadas profundas y en pocas ocasiones llevó la pelota el espacio vacío. El partido fue muy peleado y al momento de la disputa de cada balón en general el mejor fue Ibarra.

Broun no tuvo que superar situaciones de riesgo. Lo más difícil para el canaya fue, sin dudas, una dura lesión que sufrió el chico Juan Giménez. El defensor se anticipó en un cruce para recuperar la pelota y se lesionó la rodilla derecha. De inmediato Carlos Quintana lo abrazó para contener la angustia del compañero e ingresó Juan Cruz Komar en su reemplazo. Los jugadores canayas quedaron aturdidos y recién en el segundo tiempo volvieron a tomar atención al partido.

En el complemento Central tuvo la mejor jugada de la noche. Di María lanzó un preciso pase vertical a Veliz y el delantero, sobre el área chica, giró y definió cruzado, aunque sin sorprender a Arce. Pero fue solo eso, una jugada. Porque la falta de ritmo del equipo con la pelota se mantuvo constante. La única jugada de peligro fue de Veliz, en un pase por arriba que le lanzó Malcorra, pero al dominar el delantero la pelota Arce dio dos pasos hacia adelante, redujo el ángulo de remate y con mano derecha desvió el tiro del goleador.

Central dejó de atacar cuando salió Di María, a falta de un cuarto de hora, y la visita se apropió del partido. De igual forma Riestra necesitó de una torpeza de Elordi para llegar al empate. El defensor lo tomó de atrás a Obredor y Herrera anotó el empate de tiro penal. Y no lo perdió el canaya porque la visita falló en el último pase. Es que Central terminó el partido refugiado en el área, desorientado y solo sostenido en el mediocampo por el despliegue de Ibarra. Central no ganó aún de local y el sábado llega Newell's. Jugará el clásico sin sacarse ninguna de las dudas que muestra su juego.

1 Central

Broun 6

Coronel 5

J. Giménez -

Quintana 6

Sández 5

Di María 6

Ibarra 7

Malcorra 5

Campaz 5

Copetti 5

Veliz 6

DT: Ariel Holan

1 Deportivo Riestra

Arce 6

Paz 5

Randazzo 5

Miño 5

Sansotre 6

P. Ramírez 5

Goitia 5

M. Ramírez 5

Celiz 5

Herrera 6

Benegas 5

DT: Gustavo Benítez

Goles: PT: 8m Veliz (C). ST: 43m Herrera (DR)

Cambios: PT: 39m Komar (6) por Juan Giménez (C). ST: 13m Obredor por Mateo Ramírez y Gallo por Randazzo (DR), 22m Díaz por Benegas (DR), 28m Elordi por Sández y López por Di María (C), 35m Enzo Giménez por Campaz y O'Connor por Copetti (C), 40m Vera por Celiz y Alonso por Pedro Ramírez (DR).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central