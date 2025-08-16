Central sigue sin poder ganar en Rosario donde sumó su tercer empate consecutivo. Derrotaba 1 a 0 a Riestra con un gol de cabeza de Alejo Veliz a los nueve minutos del primer tiempo. Pero el equipo de Villa Soldati buscó toda la noche y llegó a la igualdad a tres minutos de final con un gol de penal de Jonathan Herrera tras un manotazo dentro del área de Elordi a Obredor. Con este resultado, los dos equipos suman siete puntos en la zona B. Con el agregado de que los rosarinos igualaron cuatro de los cinco partidos que jugaron. Y que dentro de una semana, llegará un nuevo clásico ante Newell's.

La ventaja prematura y buenos veinticinco minutos iniciales presuponían una victoria relativamente sencilla de Central. Pero empezó a dividirse la tenencia de la pelota que pasó demasiado poco por los pies de Di María, Malcorra y Campaz y en el segundo tiempo, el trámite se hizo parejo y friccionado. Riestra se atrevió a pelear el mando del partido y aunque el arco de Broun le quedó demasiado lejos, tampoco Arce pasó muchos sobresaltos.

Di María le dejó su lugar a Santiago López a falta de 17 minutos y Holan sacó a Copetti y a Campaz para robustecer la media cancha con O'Connor y el paraguayo Elías Giménez. Cuando el partido se apagaba, Elordi sujetó levemente a Obredor dentro del área, Falcón Pérez dio penal y Herrera decretó un empate que dejó al Gigante de Arroyito flotando en el silencio.











