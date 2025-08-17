Sin la unidad garantizada, el peronismo enfrenta un cierre caliente en la provincia de Santa Fe. Cristina Fernández de Kirchner eligió a Florencia Carignano para encabezar la lista, una jugada que puso en jaque los planes de Agustín Rossi, quien ya había lanzado su candidatura y controla los resortes institucionales del PJ santafesino. Los tres apoderados Fuerza Patria le responden políticamente.

En el armado digitado desde San José 1111, el segundo lugar quedó reservado para Facundo Toniolli. La designación de la exdirectora de Migraciones funcionó como un mensaje implícito de presión sobre Rossi, que hasta último momento se resistía a deponer su candidatura.

La lista también debe contener al massismo, con Cachi Martínez como representante, y al espacio del dirigente Juan Monteverde. Al cierre de esta edición la tensión no se había disipado y la posibilidad de llegar a un acuerdo estaba lejos. Cerca de la expresidenta no descartaban la fractura del peronismo santafesino. "Estamos armando para ir por fuera", reconoció una fuente involucrada en las negociaciones a Página/12. Si la unidad se quiebra Toniolli también se irá de la lista de Fuerza Patria.