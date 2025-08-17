Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, número uno y número dos del mundo, volverán a encontrarse en una final del circuito ATP, revalidando la categoría de "clásico" del tenis que ya le cabe a sus enfrentamientos. Esta vez será en el Masters de Cincinnati y nada menos que un lunes, a partir de las 16. Mientras que desde las 19 se estará resolviendo el título femenino, entre la polaca Iga Swiatek y la vencedora del duelo que están animando la italiana Jasmine Paolini y la rusa Veronika Kudermetova.

Será nada menos que la cuarta final que jueguen el italiano y el español en lo que va de temporada. Las primeras dos fueron para Alcaraz, en Roma y Roland Garros, donde levantó un partido increíble (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6); mientras que la más reciente fue para Sinner en Wimbledon, también con remontada incluida, aunque no tan épica (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4). Con este triunfo, Sinner cortó una seguidilla de cinco victorias consecutivas del español en los mano a mano, con lo que todo está abierto para este lunes.

"Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a Sinner saco siempre mi mejor tenis en la pista. Creo que para la gente también es genial ver nuestros partidos", aseguró Alcaraz, quien domina el historial por 8 a 5.

"Estoy listo para asumir el reto, para ver qué cosas hice mal en el último partido (por Wimbledon) e intentar mejorar en ese aspecto. Tendré un día libre y lo aprovecharé para ajustar un poco más mi juego, para estar al cien por cien", añadió el español tras su triunfo en las semifinales del sábado contra el alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3.

Vale recordar que, a diferencia de lo que suele suceder en los demás torneos, Cincinnati tendrá por segundo año consecutivo sus finales de singles el lunes, en lugar del domingo. En 2024 se debió a un corrimiento del calendario por los Juegos Olímpicos, mientras que este año sucedió por una decisión de la ATP y la WTA, la de estirar los Masters 1000 a dos semanas de juego. “¿Creés que quiero una final en lunes? No, no la quiero. Pero fue decisión de los tours, no del torneo”, había disparado el director de este torneo, Bob Moran, en la previa.

Sinner, que se perdió tres meses del calendario por dar positivo en un control antidoping, irá en busca de su tercer título en la temporada, luego de los conseguidos en Australia y el mencionado de Wimbledon. El italiano viene de ponerle fin al sueño de la gran sorpresa del certamen, el francés Térence Atmane, por 7-6 (4) y 6-2.

Atmane arrancó en la qualy y eliminó a nombres pesados en su camino hacia las semifinales, como el estadounidense Taylor Fritz (4°) y el danés Holger Rune (7°), por lo que subirá más de 60 posiciones en el ranking para ingresar por primera vez al Top 70.