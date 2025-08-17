Arsenal venció 1-0 este domingo de visitante al Manchester United, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Premier League llevado a cabo en el estadio Old Trafford.

El único tanto del duelo llegó en la primera parte desde una pelota parada a favor del Arsenal, uno de los mejores equipos que trabajan este aspecto. Declan Rice envió un tiro de esquina cerrado y un error del arquero Altay Bayindir le cedió la pelota al italiano Riccardo Calafiori, quien capturó la pelota sobre la línea del arco y sólo debió empujarla para abrir el marcador.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el español Mikel Arteta arrancó el certamen con el pie derecho y se mantiene como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, que se le resiste desde hace tres campañas y donde alcanzó el segundo puesto en todas.

Ahora, los Gunners deberán recibir en el Emirates Stadium al Leeds, el próximo sábado a partir de las 13.30 por la segunda jornada.

Por su parte, Manchester United -sin Lisandro Martínez- sufrió otra derrota al mando del portugués Ruben Amorim, a pesar de las recientes incorporaciones de jugadores de gran categoría como el delantero Benjamin Sesko y Matheus Cunha.

Sin presencia en competencias internacionales y luego de haber finalizado en la decimoquinta plaza en la temporada 2024/25, a tres puestos de la zona de descenso, los Red Devils deberán mostrar una mejor cara si quieren volver a levantar un trofeo.

Por lo pronto, tendrán que visitar al Fulham, el domingo 24 de agosto desde las 12.30 en el estadio Craven Cottage.

Triunfo de Nottingham Forest

Por su parte, Nottingham Forest le ganó 3-1 al Brentford en el estadio City Ground, por la máxima categoría del fútbol inglés.

El equipo local comenzó en ventaja desde los primeros minutos del partido. A los cinco minutos, el delantero neozelandés Chris Wood aprovechó un rebote cercano al área chica tras un corner y remató de volea, con un tiro bombeado que entró por el poste derecho del arquero Caoimhin Kelleher.

En una ráfaga, sobre el final del primer tiempo, el equipo local aumentó la cuenta: tras una buena jugada individual, el mediocampista Gibbs-White metió un centro al segundo palo para el suizo Dan Ndoye, quien se tiró de palomita y convirtió.

En el segundo minuto de adición, un pase filtrado espectacular del volante Anderson desde la mitad de la cancha dejó a Wood mano a mano ante el arquero rival, a quien desairó con una gambeta hacia su pierna izquierda para luego definir ante el arco libre y anotar doblete.

Ya en la segunda mitad, el delantero brasileño Igor Thiago aprovechó un penal y consiguió el descuento para el conjunto visitante.

Un VAR polémico en Stamford Bridge

El Chelsea de Enzo Fernández y Crystal Palace igualaron este domingo 0-0 en el estadio Stamford Bridge, en la continuidad de la primera fecha de la Premier League.

La primera llegada clara del partido fue para el local, a los dos minutos, con un corner cerrado que fue prolongado en el primer palo por el defensor Marc Cucurella. El remate del español buscaba el segundo caño, pero tomó altura, lo que permitió el rechazo del delantero Ismaila Sarr.

Crystal Palace había llegado al gol a los 12 minutos, pero el tanto convertido por el mediocampista Eberechi Eze, con un remate potente, fue invalidado por un forcejeo entre Marc Guehi y Moisés Caicedo.

Seis minutos más tarde, el volante Will Hughes filtró un pase hacia el borde del área grande para el desmarque del delantero Jean Philippe Mateta, quien remató de primera, con un tiro centralizado y contenido por Robert Sánchez.

Ya en el complemento, un centro rasante desde la izquierda del delantero Cole Palmer le llegó al brasileño Estêvão, quien hizo su debut con los Blues, pero el delantero de 18 años no pudo controlar bien con la pierna izquierda y su tiro se fue desviado por el poste derecho del arquero Dean Henderson.

Luego, Eze pudo trasladar hasta el borde del área grande y sacar un remate alto, que no tuvo buena dirección y fue enviado al corner por Sánchez.

La última llegada de partido fue del local, cuando el delantero Liam Delap aprovechó una pelota picando dentro del área grande y quiso sacar un disparo bajo y cruzado, que salió centralizado y fue contenido por Henderson.

Este martes desde las 16 se dará el estreno de Leeds United como local de Everton.

