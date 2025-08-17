El senador por la Primera Sección Electoral y jefe político del clan más poderoso del distrito de San Miguel, Joaquín De La Torre, causó un serio revuelo al elogiar al candidato a senador por su misma sección por Fuerza Patria, el ministro de Infraestructura y exintendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Lo definió como “la persona más noble de la política argentina”.

De La Torre conduce al actual intendente, Jaime Méndez, y es quien define la política de alianzas de su espacio. Juntos se habían pasado al Pro en 2015, tras una vida de militancia peronista.

En 2023 comenzaron una política de acercamiento a los libertarios, que les permitió colar funcionarios nacionales y legisladores provinciales. Pero ese acuerdo se rompió tempranamente, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intentó responsabilizar a Pablo De La Torre, hermano de Joaquín y entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, por el doble escándalo de los alimentos por vencer en los galpones y los sobresueldos de funcionarios.

La relación nunca se recompuso y ése es el motivo por el que Méndez y De La Torre competirán el 7 de septiembre con una boleta corta que puede ser un problema para el oficialismo nacional. San Miguel tiene 330 mil habitantes y es un distrito importante de la Primera, donde el triunfo violeta debería ser holgado para compensar la diferencia de Verónica Magario en la Tercera.

En San Miguel hay diferentes preguntas a partir de las declaraciones de De la Torre. Una es si su objetivo sigue siendo, como escucharon dirigentes de varios partidos que a su vez lo relataron a este medio, dañar a LLA y quitarle votos. Pocos días antes había retirado a su diputado, Juan José Esper, del bloque que todavía conduce Agustín Romo.

En simultáneo, suena con insistencia en La Plata la posibilidad de que tanto Gabriel Katopodis como Verónica Magario asuman en sus respectivas bancas en diciembre. Si eso ocurriera, Katopodis tendría un lugar preponderante en el reparto de poder del próximo Senado. Los dichos de De La Torre podrían estar relacionados con ese escenario.

Es una práctica habitual de los vecinalismos preparar las boletas "a la carta", es decir, la propia de concejales con las distintas opciones en el cuerpo de legisladores provinciales, pero no es frecuente que hagan púbicas sus preferencias.

El destinatario de los elogios, Katopodis, comenzó militando en el Frente Grande a mediados de los años noventa. Y más adelante, en 2011, logró algo que parecía imposible: derrotar en la PASO al candidato oficial del Frente Para la Victoria, Daniel Ivoskus, hijo del intendente Ricardo Ivoskus.

Desde entonces supo consolidar su proyecto local en San Martín, con una mezcla de modernización de la gestión y el carisma de los viejos intendentes: "Kato", como lo llaman los vecinos y los dirigentes políticos, anda en bicicleta y saluda a todo el mundo con un beso. En 2019, Alberto Fernández lo puso al frente del Ministerio de Obras Públicas, uno de los lugares más sensibles de la gestión.

Allí, desarrolló un programa de Transparencia y trazabilidad de las obras inédito en el país, de acuerdo con estándares de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), además de un Observatorio, con cámaras empresarias, universidades, colegios profesionales y asociaciones civiles. Con esos antecedentes, fue convocado por Kicillof para hacerse cargo de la cartera de Infraestructura cuando la dejó Leonardo Nardini.

La motosierra contra la obra pública es uno de los aspectos más masivamente cuestionados del gobierno de Javier Milei, en especial en lo referido al mantenimiento de las rutas. El argumento presidencial es que "la obra púbica es un robo", pero no hay una sola causa penal ni investigación del período comprendido entre 2019 y 2023.

Katopodis y De La Torre tienen, al menos, un gran amigo en común: el líder del Frente Renovador, Sergio Tomás Massa. Los tres fueron intendentes en simultáneo, de distritos pertenecientes a la Primera sección como San Martín, San Miguel y Tigre.

Colgado del pincel

Las declaraciones del senador, vinculado al Opus Dei, son también el certificado de defunción irrefutable de la relación con los Milei y una pésima noticia para quien hizo ese puente, el diputado Agustín Romo.

El joven tuitero acercó a los De La Torre con los Milei. A los primeros, les ofreció el voto incondicional de su padre, Carlos, en el concejo deliberante. A los segundos, el anclaje territorial del que carecían.

A cambio de eso, su expectativa personal era ser intendente en 2027. Cuando Nahuel Sotelo dejó el bloque para asumir como Secretario de Culto, él lo remplazó en la presidencia. Entonces, decidió ir por más y se anotó para suceder a Kicillof.

No estaba en sus planes el destierro al que Karina Milei sometió a Santiago Caputo, referente de Romo, y a su agrupación de tuiteros, Las Fuerzas del Cielo. Desde entonces, Romo, que pasaba más tiempo en la Casa Rosada que en el palacio legislativo provincial, dejó de aparecer por el despacho presidencial.

La decepción de Romo con Karina Milei por el doble rechazo en los cierres de listas provincial y nacional en beneficio de Sebastián Pareja y los Menem no es la primera: Romo invirtió en Libra y, como el resto de los damnificados, no recuperó su dinero. En los últimos días adoptó un perfil muy bajo, algo para nada frecuente en él.







