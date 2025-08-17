El sello Seix Barral está trabajando desde hace un tiempo en una edición revisada y completa de la poesía del chileno Pablo Neruda. Ahora llega el cuarto tomo de esta colección, que abarca la obra producida entre 1959 y 1968.

Los textos escritos por el Premio Nobel de Literatura 1971 durante este período son tan vastos como diversos. En esta selección aparece el romance de la mano de Cien sonetos de amor (1959), donde el poeta celebra su relación con la cantante y escritora chilena Matilde Urrutia; una perspectiva más política y combativa con Canción de gesta (1960), poemario dedicado a las luchas de los pueblos caribeños, especialmente a la Revolución cubana; su obsesión taxonómica de objetos y especies (reales e imaginarias) en libros como Las piedras de Chile (1961), Arte de pájaros (1966) y Una casa en la arena (1966); las odas en Plenos poderes (1962) o la historia y la geografía en Cantos ceremoniales (1961); y también hay un espacio reservado a la impronta autobiográfica con Memorial de Isla Negra (1964) y La Barcarola (1967).

Sobre Memorial de Isla Negra, Neruda advirtió: "Aunque hay un hilo biográfico, no busqué en esta larga obra, que consta de cinco volúmenes, sino la expresión venturosa o sombría de cada día. Es verdad que está encadenado este libro como un relato que se dispersa y que vuelve a unirse, relato acosado por los acontecimientos de mi propia vida y por la naturaleza que continúa llamándome con todos sus innumerables voces".

El tono general de este monumental volumen de 800 páginas fluctúa precisamente entre la pulsión autobiográfica y el reflejo atento de los sucesos mundiales que hicieron historia. Cabe señalar que el período que cubre este tomo IV incluye gestas tales como la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana. "Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen / palabras en acción y hechos que cantan, / por eso desde lejos te he traído / una copa del vino de mi patria", escribe el poeta en "A Fidel Castro", poema incluído en Canción de gesta.

Hay, finalmente, en este libro, un capítulo destinado a material inédito o casi desconocido del poeta chileno, así como textos de prosa poética. Se destacan los poemas que Neruda escribió para el libro Comiendo en Hungría (1965), creados junto a Miguel Angel Asturias. También su "Soneto a Vinicius de Moraes" ("Del pasado aprendiste a ser futuro: / y soy más joven porque en un día puro / yo vi nacer a Orfeo de tu mano") y su dedicatoria "Al Partido Comunista de Chile en su cuadragésimo aniversario", que cierra con estos versos: "Nuestro camino es ancho. /Hay sitio a nuestro lado para todos".