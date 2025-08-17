Joan Didion murió el 23 de diciembre de 2021. Poco después, sus albaceas literarias empezaron a revolver sus papeles, algo bastante usual cuando se trata de la muerte de un escritor. En su departamento de Manhattan encontraron 46 textos guardados por orden cronológico en una carpeta sin etiquetar, todos destinados a su marido, John Gregory Dunne. La autora no dejó ninguna especificación sobre qué hacer con ese diario después de su muerte, pero sus agentes y editoras hallaron en esos papeles una narración completa y una Didion desconocida por su profunda intimidad.

Allí registra meticulosamente sus encuentros con un psiquiatra durante un período que ella misma definió como "los años difíciles". Las notas que tomó sobre aquellas conversaciones van desde su lucha contra la ansiedad, la culpa o la depresión hasta un vínculo problemático con su hija o los pensamientos sobre su propia obra.

Apuntes para John (publicado por el sello Random House) viene a completar un tríptico que había iniciado con El año del pensamiento mágico (2005) y Noches azules (2011).