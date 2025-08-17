Anteayer sábado 16, mientras el presidente Milei gritaba y aleccionaba en la Ciudad de La Plata a unas 4.000 personas ensoberbecidas y fanatizadas, y a la vez amenazaba con su típica violencia oral y sus repugnantes guiños y muecas dirigidos a un rejunte no muy nutrido de seguidores descontrolados, en el Nordeste Argentino y con mínima repetición en la tele muchas otras personas, dispersas todas, recordaban otro tremendo 16 de agosto sudamericano: el del horroroso año 1869.

Y es que el 16 de agosto de 1869 fue, sin ninguna duda, el día de la más horrible masacre de niños que se recuerde en todo el continente americano y quizás en el mundo entero hasta ahora, cuando el exterminio del pueblo palestino en Gaza vienen superando todo lo antes conocido.

La también llamada Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay, aunque Brasil era la potencia epocal indiscutida al servicio de Inglaterra) duró casi 5 años –de diciembre de 1864 a marzo de 1870– y fue particularmente sangrienta y horrorosa porque a la vez fue, de hecho, una guerra de exterminio.

Hasta que fue el Presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, quien comprendió que esa guerra fratricida había generado ya demasiado sufrimiento a la población y el 1° de marzo de 1870 le puso fin. Quizás también impactado porque en esa guerra murió su hijo, Dominguito Fidel.

Lo cierto es que en aquel 16 de Agosto de 1869 y varios kilómetros al Este de Asunción, en la localidad de Acosta Ñú miles de niños paraguayos disfrazados con uniformes bélicos, y con bigotes y barbas simulados con crines de caballos, enfrentaron a –y fueron devastados por– la poderosa artillería brasileña.

Esa horrorosa y desigual batalla duró más de un día y significó el "triunfo" –el encomillado es forzoso– de la llamada Triple Alianza, organizada y sostenida por las burguesías y los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay políticamente manipulados por Gran Bretaña, que no admitía el desarrollo extraordinario que había alcanzado Paraguay, por entonces un relativamente pequeño país interior, en el corazón de Sudamérica y sin salida al mar, pero que al decir de Juan Bautista Alberdi (uno de los pocos argentinos recordados hoy afectuosamente en el Paraguay) tenía como emblemas de su desarrollo una flota propia de navegación a vapor, plantas de energía y telégrafos eléctricos, fundiciones metalúrgicas, astilleros y arsenales, y moneda y hasta ferrocarriles propios.

Según Felipe Pigna, antes de esa guerra y bajo los gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano, "la mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que ejercía además una especie de monopolio de la comercialización en el exterior de sus dos principales productos: la yerba y el tabaco. El Paraguay era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos".



Y ya había enfrentado a la alianza de sus tres poderosos vecinos, en el horrible enfrentamiento que se recuerda como Batalla de Tuyutí y que se libró medio siglo después de nuestra Independencia, y dos años antes del ominoso 2 de Junio de 1866, en los campos del llamado "Paso de la Patria paraguayo" que está sobre la costa Oeste del Paraná, pocos kilómetros río arriba del "Paso de la Patria argentino" que se extiende sobre la hoy orilla correntina,

En aquel tiempo –cabe subrayarlo como explicación ineludible de lo humanamente repudiable– también niños y niñas eran carne de cañón. Y por esa durísima razón hoy, cada 16 de agosto, en Paraguay se esa fecha se considera "Día del Niño", pero entendido como fecha patriótica de máximo relieve y no como fiesta ni celebración de nada.

En que esa batalla surgió la gloria y la eterna recordación para los hoy llamados "Niños Mártires". Quienes con su inocencia infantil, y su ingenuo pero tremendo sacrificio, escribieron con su propia sangre la página más emotiva de la historia paraguaya.

Esa batalla comenzó a las 7 de la mañana y en ella se enfrentaron 20.000 aliados contra aproximadamente 3.500 paraguayos, de los cuales entre 700 y 800 eran menores que cubrían la retirada del Mariscal Francisco Solano López, a quien los ejércitos aliados perseguían siguiendo las señales de su precipitada huida dejando carretas abandonadas repletas de muchachas y muchachos muertos, abandonados en el camino.

Como se aprecia, fue también la jornada que sirvió para que la Guerra de la Triple Alianza terminara un año después, en 1870, con la tremenda derrota de Paraguay, cuya peor consecuencia fue el desastre demográfico: según distintas fuentes, ese país perdió entre el 60 y el 85 % de su población total al inicio de la guerra. Y más del 90 % de su población masculina adulta.

La capacidad de resistencia paraguaya quedó demostrada una vez más cuando a pesar de que la relación de fuerzas era ampliamente favorable a los aliados, el combate se prolongó por ¡8 horas!. Durante todo ese tiempo Caballero hizo que sus fuerzas retrocediesen en forma ordenada, “dejando bien claro” que su tropa mantenía la disciplina. Con ese movimiento los paraguayos atravesaron el arroyo Yuquyry (Jukyry) y se instalaron en la otra margen disponiendo de ocho cañones y protegidos por los montes de tierra. La infantería brasileña intentó atravesar el arroyo, desatándose un intenso combate. En el terreno se mezclaban cadáveres, carretas, “mujeres y niños daban gritos lacerantes que se escuchaban en medio del violento fuego de fusilería y el tronar de la artillería”.

Aquella matanza de infantes hoy parece profundizarse del otro lado del mundo, en el lugar, la tierra, el país hoy más adolorido del planeta: Gaza. Ese Lar del Pueblo Palestino, hoy en devastación.

"El mundo fue y será una porquería, ya lo sé", decía el tango de Discépolo que describía hace décadas el presente del pueblo argentino. Compuesto en 1934, o sea en plena "década infame", ese popularísimo tango fue censurado por un gobierno militar en 1943, hasta que sólo pudo volver a sonar en 1949. Perón lo hizo. Guste o no. @