El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 18 de agosto una jornada con cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas a partir de la tarde. La temperatura mínina será de 11 grados y la máxima llegará a los 17 grados, con viento del este.

El martes se esperan tormentas fuertes por la mañana y lluvias durante toda la jornada, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y viento del este. En tanto que las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 16 grados.

Para el miércoles se esperan lluvias aisladas por la mañana y vientos fuertesy ráfagas de hasta 50 grados, con temperaturas de entre 13 y 18 grados.