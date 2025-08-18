Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este lunes.
¿Qué dólar saldrá de las urnas?
Por David Cufré
Desde que se desató la última corrida cambiaria, a fines de junio, el Gobierno no logró detener la ola de desconfianza hacia el programa económico. Lo que hizo fue tratar de parar el agua con medidas defensivas, cada vez más extremas, como el aumento de las tasas de interés al 70 por ciento o las intervenciones record en el mercado de futuros del dólar.
Los pago de ANSES ho a jubilados, AUH y demás beneficiarios
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este lunes 18 de julio de 2025 los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales, de acuerdo al calendario oficial. Las fechas varían según la finalización del número de DNI. Los pagos a jubilados y demás prestaciones vienen con aumento.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1270 para la compra y $1310 para la venta.
El dólar blue está a $1300 para la compra y a $1320 para la venta.