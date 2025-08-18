Se vienen días pasados por agua. De acuerdo al pronóstico del Serivicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias llegarán a la Ciudad de Buenos Aires esta tarde y se intensificarán con el correr de las horas, mientras que en diez provincias rigen alertas amarilas por tormentas fuertes.

El mal tiempo llegará al AMBA a partir de esta tarde, con lluvias aisladas que se mantendrán hasta la noche, con ráfagas de viento del este que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Durante la madrugada, las lluvias subirán de intensidad y se esperan tormentas fuertes a partir de la mañana del martes por la formación de una ciclogénesis que abarcará a la Capital Federal y nueve provincias, donde rige una alerta amarilla del SMN.

La advertencia del organismo por tormentas abarca a la Ciudad, el Conurbano, norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, casi todo Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Según se indicó, esta área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

La advertencia de nivel amarillo del SMN implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

¿Qué es la ciclogénesis?

Una ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión atmosférica, que puede producirse tanto en zonas templadas como tropicales, y está asociado a condiciones de mal tiempo, como fuertes vientos, lluvias intensas, tormentas e incluso nevadas, dependiendo de la región y la época del año.



En Argentina la ciclogénesis es un proceso metereológico bastante común, que puede provocar lluvias fuertes, tormentas, ráfagas y actividad eléctrica.