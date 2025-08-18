El entrenador Lionel Scaloni, presentó la prelista de la Selección argentina para los encuentros ante Venezuela y Ecuador en el marco de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En una citación encabezada por el capitán Lionel Messi, el director técnico argentino convocó a cuatro jugadores que son una novedad en la lista: el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.

También vuelve a la convocatoria el lateral de River Marcos Acuña, que no había estado en las últimas citaciones.

El cuerpo técnico de la Selección argentina planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que se prepara para enfrentar a su par de Venezuela en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre y, al siguiente martes, cerrar la participación en estas Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil.

La lista completa

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (FC Porto)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Tigres de la UANL)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)







