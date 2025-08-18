El entrenador Lionel Scaloni, presentó la prelista de la Selección argentina para los encuentros ante Venezuela y Ecuador en el marco de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En una citación encabezada por el capitán Lionel Messi, el director técnico argentino convocó a cuatro jugadores que son una novedad en la lista: el defensor Julio Soler del Bournemouth de Inglaterra, Claudio Echeverri del Manchester City, Alan Varela de Porto de Portugal y José Manuel López de Palmeiras de Brasil.

También vuelve a la convocatoria el lateral de River Marcos Acuña, que no había estado en las últimas citaciones.

El cuerpo técnico de la Selección argentina planea recortar dos o tres nombres de esta lista para conformar el plantel definitivo que se prepara para enfrentar a su par de Venezuela en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre y, al siguiente martes, cerrar la participación en estas Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil.

La lista completa

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)

  • Walter Benítez (Crystal Palace)

  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

  • Nicolás Otamendi (Benfica)

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

  • Gonzalo Montiel (River Plate)

  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

  • Juan Foyth (Villarreal)

  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

  • Marcos Acuña (River Plate)

  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Mediocampistas

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)

  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

  • Alan Varela (FC Porto)

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)

  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)

  • Nicolás Paz (Como 1907)

  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)

  • Giovani Lo Celso (Real Betis)

  • Claudio Echeverri (Manchester City)

  • Franco Mastantuono (Real Madrid)

  • Valentín Carboni (Genoa)

Delanteros

  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

  • Ángel Correa (Tigres de la UANL)

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

  • Nicolás González (Juventus)

  • Lionel Messi (Inter Miami)

  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)

  • José Manuel López (Palmeiras)