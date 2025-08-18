La Fórmula 1 se toma un mes descanso, entre el GP de Hungría y el GP de Países Bajos, y los pilotos aprovechan para realizar distintas actividades en el verano europeo.

En el caso de Franco Colapinto, las redes de Alpine lo siguen cada día y en cada evento. También se lo vio haciendo deportes con su amigo, y patrocinador, Bizarrap.

El productor argentino subió una historia en Instagram, en la que se ve al piloto corriendo en una moto de agua en Formentera, España. El video se volvió viral y los fans coincidieron en que el piloto es "muy inquieto" y "aventurero". Horas después, se mostró andando en bicicleta en plena ruta.

Las cuentas de las distintas plataformas de Alpine también lo mostraron jugando al rugby, tomando mate y hasta haciendo esgrima. Cualquier contenido del pilarense es comentado por miles de seguidores que lo bancan y esperan verlo por el resto de la temporada.

Son los mismos fans que luego de cada carrera hacen énfasis en la falta de respaldo por parte de la escudería para mejorar el auto.





El informe que respalda a Colapinto

La Fórmula 1 realizó un balance de la temporada hasta el momento y el resultado destaca la participación y desempeño del argentino en la categoría. Según el relevamiento, "Colapinto afrontó el reto de debutar sin pruebas". El análisis también agrega que "puede revertir una temporada complicada y sumar puntos".

Por otro lado, es concluyente al momento de referirse al monoplaza: "el auto de Alpine no es lo suficientemente rápido".

El informe cierra con la importancia de que Colapinto esté rodeado de un equipo que lo acompañe: "Deben guiarlo porque ya mostró de lo que es capaz". Además, "necesita herramientas y respaldo para que no suceda lo pasó en boxes en Hungría". En ese punto se refiere a los segundos perdidos durante la carrera, una de las grandes críticas que dejó la última fecha.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

El receso todavía tiene varios días de descanso y la semana próxima será la "race week", en la que veremos a los pilotos nuevamente en la pista. La primera cita será en Países Bajos y luego quedarán 9 fechas más para el cierre de la temporada.

Próxima carrera: Domingo 31 de agosto en Países Bajos

Calendario:

7 de septiembre: GP Italia

21 de septiembre: GP Azerbaiyan

5 de octubre: GP Singapur

19 de octubre: GP EEUU

26 de octubre: GP México

9 de noviembre: GP Brasil

23 de noviembre: GP Las Vegas

30 de noviembre: GP Qatar

7 de diciembre: GP Abu Dabi