Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, se convirtió en candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Figura en el puesto 11 de la lista encabezada por José Luis Espert, pero su nombre trasciende por otros motivos: polémicas, papelones mediáticos y una fidelidad sin fisuras a Javier Milei.

"Tronco" Figliuolo hizo pie en los medios hace más de una década con los Gummers, un proyecto de videojuegos en Twitch que terminó en sanciones por transmisiones subidas de tono .

Sergio “Tronco” Figliuolo, socio de Fantino en Neura y ahora candidato libertario: más conocido por sus escándalos y su obediencia incondicional a Milei que por logros propios.

La imagen que selló su acercamiento al oficialismo llegó en mayo pasado, cuando Milei visitó su programa acompañado por el perro Conan.

Con ambos vestidos con mamelucos de YPF, Tronco y el ultraderechista protagonizaron un show que se viralizó por el tono grotesco y disparatado de la escena.

De Neura al Congreso: quién es el socio de Fantino que Milei quiere como diputado

Su trayectoria reciente acumula episodios difíciles de justificar en un aspirante al Congreso. En 2024, durante una emisión de Neura, permitió al aire un audio con un supuesto “chiste” que hacía referencias al cáncer y la pedofilia. La indignación fue masiva, tanto que Fantino calificó lo ocurrido como “repudiable y asqueroso” y el programa fue levantado. Tronco pidió disculpas, aunque terminó deslindando responsabilidades en un productor.

El repudio público no lo alejó de los micrófonos. Por el contrario, desde entonces se mostró cada vez más militante en defensa del oficialismo. En una entrevista con Mario Pergolini admitió que, con el único objetivo de sumar audiencia en redes, expuso a su pareja desnuda detrás de una sábana mojada y con luz de contraluz, durante nueve horas de transmisión en Twitch.

Su estilo también incluyó momentos de violencia: en un cruce con Fantino en pleno vivo, abandonó el estudio entre insultos y destrozando parte del mobiliario.

En el terreno político, sus declaraciones fueron igual de polémicas. Llegó a proponer públicamente que los diputados de La Libertad Avanza solo otorguen quórum a los proyectos del Poder Ejecutivo, reduciendo al Congreso a una simple escribanía presidencial.

En otro sketch transmitido por streaming, representó a legisladores con termos que se pegó en la cara con nylon para simular votaciones, una performance grotesca que revela hasta qué punto banaliza la política.

Milei y su casting electoral: "Tronco"Figiouolo, Karen Reichardt y Virginia Gallardo

Tronco se presenta como “outsider” y como un defensor de las “ideas de la libertad”. Pero su capital político parece limitado a la capacidad de generar ruido mediático y mostrarse incondicional al presidente y su hermana. Su candidatura se suma a la de otros nombres de la farándula que Milei impulsa en sus listas, como la actriz Karen Reichardt o la vedette Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo y Karen Reichard , de la farándula al Congreso: dos nombres del espectáculo que Javier Milei sumó a las listas libertarias como parte de su casting electoral.

La llegada de Figliuolo al escenario electoral bonaerense confirma el camino elegido por el partido que lideran los Milei: menos cuadros técnicos y más personajes de espectáculo dispuestos a convertir la política en show.

