La franquicia Nobody, que ha capturado el interés del público con su combinación única de acción y humor negro, enfrenta la decisión de su futuro entre dos caminos radicalmente distintos. Por un lado, Timo Tjahjanto, director de Nobody 2, sugiere un enfoque oscuro al estilo de Breaking Bad; por otro, Bob Odenkirk, el protagonista, imagina una saga familiar que explora las relaciones humanas con una intensidad narrativa.

Expansión del universo de "Nobody"

Desde su estreno, Nobody ha atraído a los espectadores con su enfoque en Hutch Mansell, un asesino que equilibra el caos de su profesión secreta y la aparente normalidad de su vida familiar. Con Nobody 2 recibiendo críticas positivas, los creadores de la saga buscan nuevas formas de mantener el interés del público.

Timo Tjahjanto ha propuesto una idea audaz que podría transformar la saga en un relato sombrío al estilo de Breaking Bad. Imagina a Hutch en uno de sus momentos más bajos, solo en un desierto, alejado de su familia. Este cambio representaría no solo una evolución dramática en la historia de Hutch, sino también un giro que podría redefinir la identidad de la franquicia.

Un enfoque alternativo: la perspectiva de Odenkirk

Contrastando con la visión de Tjahjanto, Bob Odenkirk defiende una expansión que profundice en la vida familiar de Hutch Mansell. Sugiere que las secuelas también exploren las dinámicas familiares a través de capítulos cinematográficos, combinando acción y tensión dramática.

Odenkirk, una fuerza clave en el éxito de la saga, considera que lo que distingue a Nobody es su integración de la acción con un compromiso emocional sólido. Al centrar las futuras películas en la familia Mansell, el actor espera que la saga se convierta en algo más que una simple trilogía de acción.

Implicaciones para el futuro de la franquicia

La posibilidad de una Nobody 3 con un tono oscuro y reflexivo presenta a la franquicia nuevos retos y oportunidades fundamentales. Un giro de esta magnitud implicaría un riesgo significativo, al alejarse de la estructura convencional de las películas de acción al estilo de John Wick.

Por otro lado, la intención de Odenkirk de explorar más a fondo la vida familiar de los Mansell podría ampliar la base de seguidores al ofrecer una historia con elementos universales y reconocibles. Al integrar relaciones humanas intensas con la acción característica del género, Nobody podría evolucionar hacia una narrativa más rica y compleja.

En definitiva, el destino de Nobody sigue sin definirse mientras sus creadores y el público esperan una decisión que podría redefinir la franquicia. Con la posibilidad de inclinarse hacia un drama sombrío al estilo de Breaking Bad o hacia una épica familiar operística, las expectativas son altas para las siguientes entregas del mundo de Hutch Mansell.

