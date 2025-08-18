Boca tuvo su día de franco con el alivio inmenso de haber cortado la racha de 12 partidos sin ganar por la victoria del domingo por 3 a 0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Leandro Paredes terminó el encuentro con una molestia muscular que, a priori, no reviste mayor gravedad y que no le impedirá jugar el domingo en la Bombonera frente a Banfield por la sexta fecha del torneo Clausura.

Paredes sufrió una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales al término de la primera mitad, pero permaneció en la cancha los 90 minutos. "Nos planteamos en la semana que nos teníamos que hacer fuerte como grupo, jugar por el de al lado y creo que lo hicimos de la mejor manera", dijo el mediocampista y agregó: "Lo importante es el resultado. Nos hace bien a todos y al público, era importante darles una alegría a ellos. Hicimos una semana espectacular, entrenando de la mejor manera y este grupo se lo merecía, pero no te podés relajar ni un segundo. Hay que seguir trabajando y mejorando. Hay mucho por hacer. A seguir por este camino".

Quien también terminó tocado el duelo del domingo fue el chileno Williams Alarcón, quien luego de una muy buena asistencia a Exequiel Zeballos en el segundo gol boquense se fue a los vestuarios con un golpe en uno de sus tobillos. Por el momento no se hará estudios y este martes estará a las órdenes del entrenador Miguel Russo para el primer entrenamiento de la semana en el predio xeneize de Ezeiza.