La Pardini blues dará un concierto bien rockero hoy, con Enzo Pardini, en guitarra y voz; Mariano Saí, en batería y Abaí Iñet-Rossi, en bajo y coros, con versiones de su disco en formato electroacústico, nuevas canciones y covers de blues local. La banda cultiva el género blues pesado y rock and roll (Beatmemo)