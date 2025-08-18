Es muy difícil entender cómo suceden las cosas en Bolivia. Casi tan difícil como explicar lo que pasa en Argentina. Una sorpresa repentina puede acabar con las especulaciones y dejar a la mayoría con la boca abierta como suele quedar quien cree en las encuestas de Bolivia.

El panorama hasta el domingo a las cinco de la tarde era clarísimo: Doria Medina primero, Tuto Quiroga segundo, (se llama Jorge, pero nadie le dice Jorge) y para saber quién saldría tercero hacían falta los auspicios de la clarividencia. El otrora electoralmente poderoso Movimiento al Socialismo llegaba a las elecciones literalmente partido en tres partes: el candidato del gobierno de Luis Arce, el candidato Andrónico, presidente del Senado, y el voto nulo propuesto por Evo Morales.

“La calle” en Bolivia suele ser ingeniosa. Del candidato “empresario” Doria Medina, eterno perdedor de varias elecciones, dicen que es “como los huevos, pues, compadre. Empuja, empuja, pero no entra. ¡Años lleva empujando, hermanito!”. De Tuto Quiroga comentan entre carcajadas maliciosas que “el Tutito anda esperando que Banzer se recupere de la autopsia pá que le diga por donde ir ¡y no es así, pues!”, recordando que fue vicepresidente de Hugo Banzer y luego presidente cuando el general murió. Y de ahí, nunca más. Las encuestas batían el parche con que allí era donde se repartía el pastel. Y resultó que no.

El domingo a las ocho de la noche se cumplía otro refrán boliviano: “esto es como el cacho (juego de dados), lo que se ve se anota”. Y lo que se vio es que quien salió primero fue Rodrigo Paz Pereira, segundo lejos Tuto Quiroga y luego siguen las firmas. La aparición de Rodrigo Paz sorprendió, primero, al propio Rodrigo Paz y a sus seguidores, y al mismo tiempo al resto de los bolivianos. Apareció como una suerte de outsider, siendo que no lo es. Tuvo varios cargos electivos y es hombre de la política, aunque nadie lo esperaba primero en esta fila. De hecho, entre sus cargos, es senador y fue alcalde de Tarija. De donde es él y su padre, el ex presidente proto menemista Jaime Paz Zamora.

No puede saberse, por obvias razones, cómo votaron los más de ciento setenta mil bolivianos que viven en Argentina, en su gran mayoría en la Provincia de Buenos Aires, donde Evo Morales solía ganar por el noventa por ciento. Pero es fácil deducir que si los bolivianos que viven en Bolivia fueron sorprendidos, los que viven aquí deben andar buscando quién es.

Bolivia no tiene provincias, tiene departamentos, y la broma eterna es que Tarija más que un departamento es un entrepiso. En población supera apenas los quinientos mil habitantes. Muchísimo menos que La Paz o Santa Cruz, que superan los tres millones cada una. Incluso en habitantes pierde con Cochabamba, que siendo considerada pequeña pasa por poco los dos millones de almas.

Esta elección deja varias lecturas, no ya especulativas sino de la calle. La primera es que el MAS desató una batalla interna con tantos frentes que nadie quedó afuera, ni los que nada tenían que ver. La cuestión de la pelea de Evo con el presidente Arce arrastró a una población que había pasado del desastre institucional y económico anterior al primer gobierno del Movimiento al Socialismo a más de una década de tranquilidad, crecimiento y previsión, a un golpe de Estado violento y traumático y de ahí al nuevo gobierno del MAS, sin Evo Morales. Que acabó siendo un estrepitoso fracaso en lo económico, cosa que afectó profundamente a una población que hasta el golpe de Estado vivía tranquila organizando su vida.

En el último tiempo se convirtió en normal, pero molesta, la falta de nafta y gasoil, con filas de hasta dos días para conseguir combustible. El aumento desmesurado de todo, desde la comida hasta los medios de transporte en una población acostumbrada al precio de las cosas durante años, fue incontestable. Y de tener la normalidad de adquirir o vender dólares a no poder sacar los propios del banco y a no poder usar ni las tarjetas de crédito en esa divisa. En Bolivia, donde el dólar se usa tanto como el peso boliviano, es un problema de todos los días.

La segunda lectura es que el país no por eso giró a la derecha, lugar donde con sonrisas de festejo temprano se acomodaron los dos candidatos, tanto Quiroga como Medina. Se acomodaron fácil porque ya estaban ahí.

Rodrigo Paz Pereyra es un hombre de centro, hábil negociador y silencioso en sus alianzas personales y políticas. Tarijeño al extremo. Dato aparte, a quienes conocemos ambos países nos es muy fácil confundir a una tarijeño con un santiagueño. El mismo tono, el mismo ritmo, la misma calma chicha.

Paz Pereyra llega con un candidato a vice que sí es un outsaider: un joven ex capitán de policía mediático en redes, de quien poco se sabe más que su simpatía vía internet. Se comenta ahora que en estos últimos dos años Rodrigo anduvo recorriendo municipios de Bolivia, hablando con la gente y haciendo gala de la gracia campechana natural de los chapacos. No es difícil de creer viendo el resultado electoral de una campaña hecha casi sin plata.

Un cálculo fácil habla de que sin duda él será el próximo presidente: Tuto Quiroga llegó a su techo y Paz está apenas en su piso. Por delante quedará saber si efectivamente, y como se comenta por allá, será una bisagra que quizá pueda llevar un poco de paz y equilibrio a los bolivianos que, olvidados por el MAS gracias sus peloteras internas, recuerdan los días donde el entonces presidente Evo Morales y su gobierno, se ocupaban de todos. Esto será, claro, cuando se recuperen de la sorpresa.