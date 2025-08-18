“Hubo más variedad de juguetes que en otros años, pero no superó mis expectativas porque yo ya sabía que este año iba a estar tranquilo. Como estamos en una transición económica, mermó. Está parada la cosa, pero no solo acá, sino en todos los rubros”, afirmó Marcelo Morimmano, dueño junto a su hermano de la juguetería De Princesas y Piratas, en diálogo con Buenos Aires/12.

El Día del Niño 2025 dejó un sabor amargo en el comercio platense. De acuerdo al informe de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, la jornada mostró ventas débiles en casi todos los rubros, golpeadas por la caída del consumo y la política económica de ajuste del gobierno nacional. Aunque las jugueterías registraron un leve repunte respecto del año pasado y la indumentaria deportiva logró sostenerse, librerías, artísticas e informática tuvieron balances muy por debajo de lo esperado.

En el rubro más asociado a la fecha, las jugueterías locales lograron vender apenas un poco más que en 2024, pero sin alcanzar el nivel deseado. El ticket promedio rondó los 30 mil pesos, con un aumento de compras a través de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y plataformas online.

“Otra de las cosas que influyó mucho, en la venta del Día del Niño, al menos para nosotros los comerciantes de la Ciudad de La Plata, fue que la Cámara de Juguetes puso un día feriado que fue el viernes. La Plata es una ciudad donde el 70 por ciento es empleado público. Ya jueves a la noche la gente desaparece. Primero por el tema que el tipo que tiene un departamento en la costa se va ni bien puede”, agregó Morimmano.

El comerciante resaltó que, en contraste con la baja circulación en los locales, las ventas online crecieron: “Lo bueno es que aumentó la venta por internet porque al ser tan caros los fletes al interior del país, nosotros que estamos aún ahora en Buenos Aires hemos vendido más, todo por Mercado Libre, pero menos en el negocio por el poco movimiento de gente”.

La indumentaria deportiva fue uno de los rubros más elegidos, dentro del panorama. En los locales, el ticket promedio se ubicó en 45 mil pesos, impulsado por promociones bancarias. Sin embargo, el dinamismo mayor estuvo en el comercio electrónico al igual que ocurrió con los juguetes. Allí las operaciones promediaron entre 120 mil y 140 mil pesos, con una relación de cuatro ventas online por cada compra presencial.

El informe de la cámara destacó que los consumidores priorizaron las compras en tres a seis cuotas, aunque crece la inquietud por el ingreso de productos importados a través de nuevas plataformas.

En contraposición, las librerías y casas de artículos artísticos fueron de los sectores más golpeados. El ticket promedio apenas llegó a los 20 mil pesos, principalmente en productos importados de bajo costo. Aunque los precios se mantuvieron estables, los empresarios advirtieron sobre el deterioro de la rentabilidad.

El panorama en el sector de informática fue todavía más sombrío. Según la Cámara de Comercio, a diferencia de otros años, las consultas previas fueron casi nulas y las ventas se limitaron a auriculares, alguna computadora aislada y pocos accesorios.

Una tendencia nacional en retroceso

La caída en La Plata replica lo que sucedió a nivel nacional. Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas de juguetes bajaron 5,2 por ciento en comparación con 2024. La entidad advirtió por el incremento de las importaciones y alertó sobre la baja calidad de muchos de los productos que ingresan al país.

La industria nacional, señalaron, se encuentra funcionando al 50 por ciento de su capacidad instalada. Pese al crecimiento del comercio electrónico, los empresarios remarcan que no alcanza para compensar la retracción del canal físico. En este punto, desmintieron los dichos del presidente Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones aseguró que la venta online estaba equilibrando la caída del consumo presencial.

Más allá de las diferencias entre rubros, en el comercio platense la sensación fue de cautela. La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata sintetizó que la fecha transcurrió sin desbordes ni gran entusiasmo. La fragilidad del poder adquisitivo y la incertidumbre económica condicionaron las compras, pese a que algunos rubros lograron salvar la jornada gracias a las promociones bancarias y al impulso del canal online.