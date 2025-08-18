Gastón Zárate, conocido como “El Perejil” en el caso por el asesinato de Nora Dalmasso en 2006, fue detenido durante un partido de fútbol tras ser acusado por un crimen en la provincia de Córdoba.

El hecho se produjo cuando Zárate y sus dos hijos adolescentes se encontraban disputando un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, la cual terminó de manera fatal.

Según contaron testigos, la disputa se tornó más violenta y continúo en la vía pública donde Zárate tomó un fierro y se lo clavó en la cabeza a Ustarroz, provocando su muerte de manera instantánea.

Tanto el acusado como sus hijos se quedaron en el lugar y, tras la llegada de la Policía, “El Perejil” fue detenido junto con el adolescente de 17 años, acusado de también participar de la pelea.

La causa quedó a cargo del fiscal Javier Di Santo, el mismo que en 2006 había ordenado su detención por el femicidio de Dalmasso, caso que prescribió y quedó impune.

Esta nueva investigación fue caratulada como homicidio y primero ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial, mientras que luego el adulto fue derivado a la cárcel de Río Cuarto. Acerca del adolescente, quedó en calidad de demorado y se dispuso que el caso quede bajo secreto de sumario.