Mañana, 20 de agosto, comenzará el juicio a Lidia Raquel Cardozo, quien está imputada por "homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo", por la muerte de su hijo Leonel Francia, de 11 años de edad.

La audiencia, a cargo de un tribunal conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, se desarrollará desde este miércoles, a las 8.30, en la Sala I del Tribunal de Juicio, hasta el 9 de septiembre próximo. Se prevé escuchar unas 90 declaraciones testimoniales.

Leonel Francia falleció el 31 de agosto de 2023. Ese día fue llevado al Hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, pero ya estaba sin vida. Su cuerpo presentaba lesiones visibles. Entonces su madre, con quien el niño residía en el barrio Solidaridad en la zona sudeste de la ciudad, dijo que el chico había caído de un segundo piso. Añadió que luego su hijo se acostó a dormir y cuando lo quiso levantar para desayunar no reaccionaba.

Sin embargo, en la investigación se determinó que el niño había sufrido una agresión física con un elemento contundente, que le provocó una herida grave en la cabeza que lo mató a los pocos minutos, por "TEC (traumatismo encefalocreano) grave por lesión punzopenetrante", según concluyeó el informe de la autopsia.

En el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía se destacaron los análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre como quien lo agredió y causó su deceso. También se determinó que meses antes la madre lo había golpeado y le provocó lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.

En la investigación se incorporaron testimonios de varios vecinos y vecinas que afirmaron que Cardozo golpeaba a su hijo, que lo obligaba a trabajar en un corralón y lo hacía faltar a la escuela o lo dejaba sin comer como castigo. Un vecino incluso dijo que el trato que recibía el niño era "como un esclavo”.

En el juicio, el Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal Santiago López Soto. También participará el padre de Leonel, que se constituyó como querellante.