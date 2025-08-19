Las agresiones de perros a peronas en la vía pública son una problemática frecuente, que genera preocupación. Esta semana, un reconocido profesional de la salud de Potrerillos, en Mendoza, contó que fue atacado por cinco perros de raza pitbull que lo sorprendieron cuando había salido a correr.

Fabián Cremaschi relató fue atacado por los perros cuando se ejercitaba por la zona de Potrerillos. En una publicación realizada en su cuenta de Instagram contó cómo ocurrió el episodio y aprovechó para agradecer la rápida ayuda de sus seres queridos, de los propios dueños de los animales y de los médicos del Centro de Salud Nº34, donde fue atendido.

Junto a una "selfie" en que se lo ve sonriente a metros del puente X, el médico neurocirujano —un reconocido profesional de esa región— contó que ese día estaba entrenando mientras su su esposa y sus amigos corrían para "la carrera KUMEN Trail Adventure Series", cuando de pronto, cinco perros interrumpieron su paso para atacarlo.

"La foto me la saqué unos minutos antes de ser atacado por 5 perros pitbull mientras entrenaba en el perilago de Potrerillos, zona muy turística de Mendoza", detalló. Y sumó: "Gracias a la ayuda inmediata de muchísima gente, hoy puedo contarlo, literalmente". No detalló cómo se originó el ataque ni de qué heridas o secuelas le dejejaron.

La selfie que se tomó el médico neurocirujano Fabián Cremaschi antes de ser atacado. (Imagen: redes sociales)





En tanto, a pesar de la gravedad de la situación, el médico tampoco se expresó molesto o angustiado. Por el contrario, agradeció la rápida atención para recuperarse. En su descripción de Instagram se reconoce como "maratonista" y "amante de los animales".

"Quiero agradecer de corazón al equipo del Centro de Salud N.º 34 de Potrerillos, al Dr. Axel Testa y a la enfermera Mabel “Coni” Sánchez, que me atendieron con una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto", indicó.

También agradeció a la organización de la carrera, ya que a pesar que él no era uno de los corredores, no dudaron en acercarse para auxiliarlo y contenerlo.



En esta línea, agradeció también a sus amigos, que en medio del caos llegaron hasta donde él estaba, y a quienes lo asistieron para su traslado al Hospital Central, donde fue atendido en la guardia de Traumatología.

"Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente", expresó.

"Al final, pero más importante, a mi esposa, que no paro de darle sustos. Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!", concluyó en su mensaje, que acumula cientos de "me gusta".