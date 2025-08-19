Reencuentro de campeones del mundo este miércoles por la noche cuando se enfrenten el Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul contra el Tigres de Angel Correa por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los tres forman parte de la prelista de convocados de Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias y se estarán viendo las caras desde las 21 en el Chase Stadium, donde es local el Inter Miami (Apple TV).

La Leagues Cup es el torneo que cruza clubes estadounidenses y mexicanos, y que Messi ganó apenas llegado a Miami en 2023. En esta edición, que renovó formato, el equipo del crack finalizó segundo en la zona MLS con dos triunfos en tiempo regular y uno por penales (los partidos empatados de la fase regular se definían por penales y otorgaban un punto extra al vencedor), mientras que Tigres fue tercero en la zona mexicana con dos triunfos y una derrota.

Messi se lesionó en la segunda fecha, apenas arrancado el partido contra el Necaxa de Fernando Gago, y estará haciendo su regreso este miércoles en busca del pase a semifinales. El zurdo sumó dos asistencias en el debut (2-1 al Atlas) y luego se perdió el 2-2 con Necaxa (5-4 en los penales) y el 3-1 sobre Pumas de la UNAM. De todos modos, retornó a la acción este fin de semana en la MLS con un gol y una asistencia en el 3-1 sobre Los Angeles Galaxy.

De Paul, en tanto, ya está gozando de las libertades defensivas del fútbol norteamericano y lleva un gol (ante Pumas) y dos asistencias (con Necaxa) en lo que va de Leagues Cup. En el Miami, donde arribó desde Atlético de Madrid en este receso, totaliza cinco partidos, un gol y tres asistencias.

Correa, otro exAtlético, también parece no haber sufrido la adaptación y ya lleva cinco goles en siete partidos con los mexicanos. En la Leagues Cup marcó dobletes en las dos primeras fechas (4-1 a Houston y 2-1 a San Diego) mientras que se fue seco en la derrota ante Los Angeles FC (1-2).

Los campeones del mundo no serán los únicos argentinos de la cita. En Miami son titulares habituales el lateral derecho exBoca Marcelo Weigandt, el arquero exLanús Rocco Ríos Novo, el delantero exGodoy Cruz Tadeo Allende y el central exRacing Tomás Avilés. Además, el DT es Javier Mascherano y están en el plantel Oscar Ustari, Gonzalo Luján y Baltasar Rodríguez. En Tigres, dirige el exvolante Guido Pizarro y juegan el arquero exNewell's Nahuel "Patón" Guzmán, el enganche exArsenal y Belgrano Juan Brunetta y el delantero exGimnasia y Comunicaciones Nicolás Ibáñez.

El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con aquel que se lleve el triunfo entre Toluca y Orlando City (miércoles a las 22 en Los Angeles). Los otros cruces se jugarán en la madrugada del jueves, Seattle-Puebla a las 00 en Seattle y Galaxy-Pachuca a las 00.45 en Los Angeles.