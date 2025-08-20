Una de las referentes de la nueva generación del folclore, Maggie Cullen, quien fue una revelación en el programa “La Voz Argentina” llega a Rosario con su decir único por su profundidad y dulzura. Maggie se presentó en Cosquín, el principal festival de folklore de su país, y conmovió a todos los presentes con sus interpretaciones (A las 21.30, en City Center.)