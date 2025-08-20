Una de las referentes de la nueva generación del folclore, Maggie Cullen, quien fue una revelación en el programa “La Voz Argentina” llega a Rosario con su decir único por su profundidad y dulzura. Maggie se presentó en Cosquín, el principal festival de folklore de su país, y conmovió a todos los presentes con sus interpretaciones (A las 21.30, en City Center.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.