En un giro inesperado, Corey Mylchreest, conocido por su papel como el joven Rey Jorge en Queen Charlotte: A Bridgerton Story, compartió una historia sobre una oportunidad que no se concretó. En una entrevista reciente, el actor británico reveló que en una ocasión audicionó para el papel de Flynn Rider en la versión de acción real de Enredados (Tangled). Sin embargo, Disney suspendió el proyecto, una decisión que, según Mylchreest, fue influenciada por el decepcionante rendimiento en taquilla de Snow White.

La división del proyecto

El impacto financiero negativo de los recientes fracasos de Disney en taquilla, específicamente el de Snow White, llevó al gigante del entretenimiento a poner en pausa varios de sus proyectos, incluido el de Enredados. La expectativa inicial era alta, con Michael Gracey, conocido por dirigir The Greatest Showman, a cargo de este ambicioso remake. El proyecto había entrado en sus fases preliminares de producción, y el equipo se encontraba en la búsqueda del elenco ideal, lo que incluía encontrar a un actor con las habilidades de canto necesarias para interpretar al carismático Flynn Rider.

Corey Mylchreest, quien ganó notoriedad en la serie de Netflix Queen Charlotte, estaba siendo considerado para el papel de Flynn. A pesar de su entusiasmo, el propio actor admitió que no cumplió con las expectativas, principalmente por su falta de experiencia en canto, un requisito indispensable. Mylchreest bromeó sobre el proceso, diciendo que nació para interpretar a Flynn, pero que quemó la evidencia de su audición fallida, un acto que refleja la frustración y la autocrítica de un actor en ascenso.

La importancia del proceso de casting

La decisión de Disney no solo afectó al equipo de producción, sino que también generó desaprobación entre los fanáticos de la película animada de 2010. La búsqueda de un actor para Flynn Rider requería una consideración cuidadosa debido a la gran popularidad del personaje, conocido por su encanto y carácter mítico. Bridgerton, la serie de la que deriva Queen Charlotte, sirvió como plataforma de lanzamiento para estrellas emergentes como Corey Mylchreest, lo que aumentó las expectativas sobre lo que podría haber sido un casting magistral para Enredados.

Los paralelismos entre las narrativas de Bridgerton y las películas de Disney ofrecen un atractivo claro, cualidades que Mylchreest parecía encarnar a través de su actuación como el enigmático joven Rey Jorge. La conexión entre estos dos universos de fantasía generó la esperanza de rejuvenecer el legado de Disney y satisfacer la demanda de adaptaciones contemporáneas de cuentos clásicos.

El futuro incierto del proyecto Tangled

Aunque está suspendido, la adaptación de acción real de Enredados no está completamente descartada. Una parte significativa de la comunidad de fanáticos y de la industria cinematográfica mantiene la esperanza de que Disney retome eventualmente la producción, explorando nuevos talentos y estrategias de mercado. La versión animada de Enredados sigue siendo una de las películas más queridas de Disney, y una adaptación bien ejecutada podría capturar nuevamente el interés del público.

El éxito de otras adaptaciones de acción real como Lilo & Stitch y el potencial desempeño de Moana en su formato de acción real sugieren que Disney no ha cerrado la puerta por completo a este tipo de proyectos. Para Corey Mylchreest, el futuro es prometedor con otras oportunidades, entre las que destaca la película Mi año en Oxford, la cual dominó los rankings de visualizaciones de Netflix, demostrando que el talento puede abrirse camino a pesar de los obstáculos iniciales.

