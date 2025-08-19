La serie Marvel Zombies, que se estrenará en Disney+ en septiembre de 2025, promete una narrativa intensa y llena de acción que expandirá el legado de Blade en el ámbito del entretenimiento audiovisual. La decisión de incluirlo también plantea nuevas preguntas sobre el desarrollo de futuros proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo la próxima película protagonizada por Mahershala Ali.

El proyecto animado continúa la trama de What If…?, adentrándose aún más en el lado oscuro del MCU. Contará con un elenco sólido y experimentado para enfrentar la amenaza zombie, destacando el papel crucial que desempeñará Blade con la interpretación de Todd Williams como el icónico cazavampiros.

El significado del regreso de Blade

Blade, también conocido como Eric Brooks, es uno de los personajes más queridos del universo Marvel, reconocido por su cruzada contra vampiros y seres sobrenaturales. Originalmente interpretado por Wesley Snipes en las adaptaciones cinematográficas de los años 90, el personaje ha sido reinventado en un intento por mantener su relevancia en el panorama cinematográfico actual.

La incorporación de Blade a Marvel Zombies marca su primera aparición en una serie animada vinculada al MCU, lo que subraya la determinación de Marvel por expandir el alcance del personaje y otorgarle un lugar en el entramado moderno de sus narrativas.

Detalles sobre la serie Marvel Zombies

La serie Marvel Zombies se basa en el éxito del concepto original presentado en los cómics. Apareció por primera vez en Ultimate Fantastic Four, donde el tema de los superhéroes zombis capturó la imaginación de los aficionados. La popularidad de esta idea culminó en una serie completa, conceptualizada por Robert Kirkman y Sean Phillips, y ahora llega a la televisión adaptada para el público moderno.

El programa, que funciona como una continuación de los eventos explorados en What If…?, incluirá personajes establecidos como Red Guardian, de David Harbour, y Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen, entre otros. Se espera que el tono sea más oscuro, acentuando el lado más terrorífico y visceral de las historias del MCU.

Un elenco diverso y talentoso

Para enfrentar la amenaza zombie, la serie cuenta con un reparto capaz de expandir y enriquecer el universo que habitan. Todd Williams, nuevo en el rol de Blade, es un actor versátil que ha demostrado su talento tanto en el universo Marvel como en el de DC. Los espectadores podrán verlo como Blade Knight, en una versión renovada de la mitología del cazador de vampiros.

Junto a él, actores reconocidos como Hailee Steinfeld, Awkwafina y Simu Liu darán vida a sus personajes del MCU, integrando una narrativa que combina terror, acción y elementos sobrenaturales que prometen mantener la atención del público. El regreso de Blade es más que un simple papel; es una parte esencial de la historia que la serie busca contar, y su inclusión es un testimonio del deseo de Marvel por mantener sus producciones frescas, explorando nuevos ángulos de sus historias favoritas.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.