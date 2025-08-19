"Los padres somos como una maldición para los hijos". La frase resuena sobre el final de la inminente producción local que Netflix estrenará el 12 de septiembre. Este martes al mediodía la plataforma de streaming lanzó el tráiler de Las maldiciones, la nueva miniserie de Daniel Burman basada en la novela epónima de Claudia Piñeiro. Thriller político y drama familiar marcarán el tono de estos tres capítulos producidos por Oficina Burman y Cimarrón (compañías de The Mediapro Studio).

En una árida provincia de la Argentina, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras en el Congreso se dirime la sanción de una ley crucial de explotación del litio. En ese triángulo narrativo entran en juego Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), Román Sabaté y Zoe (la debutante Francesca Varela). "A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación", reza la gacetilla.

Industrias extractivas, herencias, tierras y el poder son temas que mueven los tensores de Las Maldiciones. Dentro del elenco aparecen Alejandra Flechner, Monna Antonópulos, César Bordón, Osmar Núñez. En el personaje de Sbaraglia resuena su papel en Menem, aunque el tono de la inminente propuesta se aleja de aquella biopic. "Noir puntano" y "western norteño" le dan color al proyecto dirigido por Daniel Burman y Martín Hodara (Nieve Negra). Ambos realizadores, por otro lado, le dieron cobijo a Gustavo Bassani en Iosi, el espía arrepentido.