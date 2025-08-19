Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y defensor de Ian Moche y su familia, definió como "libertario" el fallo del juez Alberto Osvaldo Recondo, quien aseguró que Javier Milei no agredió al niño autista de 12 años al compartir un contenido en la red social X que se refería a él en duros términos.



“Ian es un niño y una persona con discapacidad que tiene una protección especial dada por la Constitución y por tratados sobre Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional", resaltó Gil Domínguez este martes. Además, insistió con el carácter institucional de la cuenta desde la cual fueron publicadas las agresiones contra el niño.

“Los reposteos dicen que Paulino Rodríguez se encargó de hacer una operación utilizando a Ian, quien es utilizado por Cristina Kirchner y Sergio Massa. Si decirle a un niño de 12 con discapacidad, en su carácter de Presidente, que está atentando o operando contra él, que es un instrumento y no un sujeto, que es un kuka que está siendo utilizado por otros, sin reconocer el activismo plural que ha hecho Ian, si eso no es una manifestación que afecte los derechos del niño, no sé qué es”, enfatizó.



Milei "generó un daño" y "lesionó los derechos del niño", sintetizó el abogado. "Cuando fuimos a la Justicia nos encontramos con un juez que realmente desconoce los fundamentos básicos de lo que es la protección del niño o niña adolescente. Fundamentos básicos de lo que es la protección especial de las personas con discapacidad”, lamentó Gil Domínguez.

El fallo del juez

En su fallo, el juez Alberto Osvaldo Recondo le dio la razón al jefe de Estado. "¿El presidente, agredió al menor? Me anticipo a decir que discrepo con el alcance que en la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del mismo, en la medida que se expone", dice la resolución firmada por el magistrado.

El argumento principal de Milei fue el de su libertad de expresión, pero “la libertad de expresión no está pensada para proteger a alguien que ejerce el poder y que agrede a un particular, está concebida al revés. Más cuando el agredido es un niño de 12 años y discapacitado”, respondió el abogado.

Cómo fueron los hechos



El 1º de junio, Milei retuiteó un posteo de un usuario libertario que agredía a Ian Moche. "Pautino (por Paulino Rodrígues) siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...", decía la publicación, acompañada de imágenes del niño junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La madre del joven inició acciones legales ante el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nº4 para que el Presidente borrara su posteo. Ante esa medida, Milei presentó un escrito judicial en el que alegó que acceder al pedido del niño limitaría su libertad de expresión. Al igual que con la estafa de la criptomoneda Libra, el mandatario volvió a argumentar que esa cuenta de X es personal y no gubernamental, cuando cuenta con la tilde gris de verificación que indica lo contrario.

Además, Milei sostuvo que compartir un contenido no lo hace coautor del mismo. Más allá del retuit del Presidente, las cuentas libertarias, ligadas y dirigidas por el Gobierno, agredieron al niño y a su familia en reiteradas oportunidades.

