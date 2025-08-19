El estreno de Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, no pasó desapercibido. Las opiniones de los realizadores y del propio Francella sobre la identidad local y su particular visión del cine argentino encendieron el debate. Pero la polémica no se limitó a lo artístico: se conoció que la película recibió un subsidio público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un dato que complica la narrativa de independencia financiera que tanto los realizadores como Francella habían defendido.

En 2024, Homo Argentum fue uno de los afortunados ganadores de un certamen organizado por la Ciudad de Buenos Aires. El programa devolvía parte de la inversión realizada por productoras locales en proyectos con proyección internacional y, según cifras oficiales, moviliza más de $70.000 millones en inversión privada.

Homo Argentum fue uno de los ganadores del certamen BA Producción Internacional, el programa del gobierno de la Ciudad que devuelve parte de la inversión a productoras locales con proyección internacional.

En ese momento, el responsable de la entrega de los fondos fue Roberto García Moritán, exmarido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Según trascendidos, la película habría recibido alrededor de 150 millones de pesos del Estado porteño, un dato que volvió a poner el foco en la distribución de recursos dentro de la industria audiovisual.

El papel del gobierno y la insólita frase del presidente del INCAA: “La vi en TikTok”

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, defendió la película Homo Argentum y el programa oficial de financiamiento, aunque admitió no haberla visto: “No pude ir a verla porque doy clases a esa hora… vi TikToks; cuando ves TikToks, ves casi toda la película”, sostuvo el candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

La declaración generó rápidamente repercusión en redes y medios, sumando polémica al estreno y marcando un fuerte contraste con la celebración oficial de una producción financiada con fondos públicos.

En paralelo, Javier Milei ofreció hace pocos días un discurso ante referentes del liberalismo, donde calificó la película como “una obra de arte” y destacó que “sus viñetas llaman a una profunda reflexión”. Según sus palabras, “la más interesante es la última, que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social. La justicia social es un robo, es injusta y criminal”.

En ese contexto, el ultraderechista aseguró que el gobierno está “ganando la batalla cultural” y advirtió: “Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son”.

Difícil panorama para el cine argentino

El estreno de la película de Duprat y Cohn llega en un momento complejo para la producción nacional. En 2024, bajo el decreto 662, el gobierno limitó los subsidios a películas locales, favoreciendo a grandes estudios en detrimento de proyectos medianos y pequeños, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de la industria audiovisual.

En este contexto, Homo Argentum se convierte en un ejemplo más de la doble vara con que se manejan quienes dicen querer eliminar al Estado de la cultura : mientras promueven la autonomía y el financiamiento privado, reciben fondos públicos y celebran el respaldo oficial, dejando en evidencia la contradicción entre su discurso y la realidad del apoyo a la industria audiovisual.

