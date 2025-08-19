En el Día Mundial de la Fotografía, la reconocida fotógrafa y artista Nora Lezano habló con la 750 sobre su oficio y la introducción de la inteligencia artificial y los teléfonos con cámara en la disciplina.

"Hoy todos sacan fotos, pero no todos son fotógrafos. Hay una saturación de imágenes agotadora en las redes sociales. No hay que sacarle foto a todo. Está todo hecho desde un lugar de evidencia, de 'yo estuve acá'. Es un delirio", reflexionó Lezano.

Conocida popularmente como "la fotógrafa del rock", Lezano inmortalizó a figuras como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fito Paez, Andrés Calamaro, entre muchos otros ídolos de la música argentina.

"Para mí la fotografía es una excusa. Arranqué de muy chiquita a sacar fotos para rajarme de la casa de mis viejos y empecé con los músicos porque los amaba en ese momento", repasó la fotógrafa en En el ojo de la tormenta.

"A mí me interesa lo que pasa ahí con el otro, es comunión, esa cosa que puede durar lo que dura una sesión, cuatro horas o cinco minutos", agregó Lezano.

Según recordó, hace muchos años que no saca fotos para ella. "Solo saco por trabajo, creo que no hay que fotografiarlo todo. He tenido momentos de obsesión, en la época del rollo sacaba diez por día, estaba re loca. Hay un registro como de un diario de mi vida, de la locura. Era sacar por sacar", confesó.

El 14, 18, 19 y 21 de septiembre retoma su performance desINVENTARIO, una propuesta en la que Lezano repasa su obra y vida, en Estudio Los Vidrios (Donado 2348 - CABA). Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.