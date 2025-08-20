Vamos!, el espacio donde abrevan 56 intendentes y presidentes comunales del peronismo santafesino, fue el factor que destrabó y precipitó la definición de la nómina de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria. Pablo Corsalini, su referente, repite los mismos sustantivos que Caren Tepp, cabeza de lista ahora, para marcar la impronta de esta coalición: unidad, pero con renovación. Fue este sector el que planteó "no jubilar a nadie, pero que haya la generosidad de no encabezar y sumar estratégicamente" –explicó el intendente de Pérez– porque "ni Rossi ni Toniolli garantizaban la unidad".

Todo esto, al decir de los jefes municipales, porque "hay que entender que en 2027 tenemos mucha chance de ser una opción de gobierno con este criterio, porque si no íbamos a la destrucción total", afirmó.

Corsalini habló con Rosario/12 sobre un proceso que le mostró resultados en la elección de convencionales constituyentes, y luego en la de concejales, donde la coalición encabezada por Juan Monteverde superó a La Libertad Avanza y a la lista de Javkin y Pullaro.

"Por eso seguíamos planteando esto de buscar unidad pero con renovación. Así pudimos ampliar incluso, con (Marcelo) Lewandowski que ahora se sumó. Volver a invitar al perottismo, aunque ellos decidieran que no, pero volver a reconstruir el frente", explicó.

"No hay que tirar a nadie por la ventana, todo lo contrario, pero necesitamos que los dirigentes que hace tiempo que están que puedan tener la la generosidad de ser parte, de potenciar y de empujar la lista, pero de no encabezarla. Así pudimos armar esta lista", agregó Corsalini.

Ahora candidato en 6º lugar, entre Fernanda Gigliani y Silvana Teisa, señaló que "ni Rossi ni Toniolli garantizaban la unidad. Pero hablemos de criterios, no de nombres, para no dividir. El primer candidato tenía que garantizar unidad y demostrar renovación. Y nosotros nunca íbamos a jugar con alguien por afuera, por más buen candidato que fuera".

Corsalini prevaleció la construcción de alianzas desde 2023, y lo relacionó así con el hecho de haber evitado una diáspora en su sector de intendentes.

Ese domingo que los intendentes le plantearon la alquimia a Rossi, este aceptó resignar el primer lugar, pero solo para bajar al segundo, no más. Eso, por la ley de paridad de género, indujo a que el primer lugar fuera para una mujer con ambos requisitos referidos.

El hecho de que la cabeza de lista sea alguien no peronista no lo inhibe. "Ciudad Futura hace ya dos años que integra este espacio de alianza, de construcción de una nueva política. Son varios partidos aliados, con dirigentes que apoyan esta síntesis, y vamos para adelante. Hay que entender que este peronismo será renovado, moderno en su forma. Íbamos camino a la destrucción total y terminamos armando una muy buena lista. Ahora hay que entender que en 2027, como viene la mano, el justicialismo tiene mucha chance de ser una opción de gobierno nuevamente. Desde ahí hay que construir, no pensar en el cargo que voy a ocupar, sino entender qué rol me toca en esta construcción".

—¿Por qué entonces no pudieron contener al Movimiento Evita? -preguntó este diario.

—Es que fue una decisión del Evita. Cuando se le ofreció el puesto 5 en la lista dijeron que no. Y fijate que accedió Lewandowski, lo trajimos al frente nuevamente. Acá si no empezamos a entender que no se trata de beneficio personal sino de generar una opción colectiva; a veces no me toca ser y debo acompañar.

Hacemos Santa Fe, el perottismo, también quedó fuera de todo armado aunque participó de las deliberaciones del domingo objetando la posibilidad de que Rossi encabezara la lista. "La tensionaron tanto hasta el final que en el momento en que cambia la lógica de construcción y los nombres, ya no podían volver atrás. Eso también tiene que ver con las nuevas formas que buscamos", adujo.

Corsalini vislumbra una fisura en el tablero político tanto del clima libertario a nivel nacional, como en el de Maximiliano Pullaro y su armado nacional de Provincias Unidas. "Los dos representan lo mismo, y me parece que el escenario se polarizará con tres actores, dos de un lado y Fuerza Patria del otro, la única alternativa. Ellos se disputarán el mismo electorado", analizó. "La gente que hoy está ofendida con las acciones de Milei es la misma que siente el garrotazo de Pullaro. Y él viene de dos derrotas electorales, la Constituyente y la de concejales en Rosario. Por eso él quería dividir al peronismo, pensó una estrategia que iba a funcionar, pero la pudimos esquivar en el último minuto", concluyó Corsalini en relación a haber asegurado la mayor unidad posible y nada por fuera del PJ.