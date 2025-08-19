El Gobierno porteño anunció este martes que entró en vigencia la utilización de criptomonedas para el pago de impuestos como el ABL o Patentes, y de trámites no tributarios como licencias de conducir o multas de tránsito.

La medida tiene como objetivo, según las autoridades locales, modernizar el sistema y facilitar las inversiones extranjeras para que la Ciudad "sea líder mundial en cripto".

El paquete de cambios al marco regulatorio incluyó:

*Actualización del nomenclador de actividades económicas: la compraventa de criptoactivos tendrá su propia categoría, simplificando y facilitando la declaración tributaria.

*Exclusión del régimen de recaudación bancaria de Ingresos Brutos para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

*Base imponible diferencial para la compraventa de cripto. Actualmente, si una empresa compra y vende criptomonedas, tiene que pagar Ingresos Brutos por el monto total de la operación. El cambio de cálculo garantiza que sólo se pague sobre la diferencia de cotización.

*Pago de tributos y trámites no tributarios con cripto. Hasta ahora, sólo algunas billeteras virtuales permiten el pago con cripto. Se está trabajando para que, a través de un agregador provisto por la administración porteña, vecinos y empresas puedan hacerlo desde cualquier wallet, de forma directa, más rápida y más sencilla.