Debido a las intensas lluvias caídas en la región desde la madrugada del martes, que causaron anegamientos en distintas zonas del sur santafesino, Vialidad Nacional determinó ayer por la tarde tarde el cierre preventivo de la circulación para todo tipo de vehículos sobre la ruta nacional 33, en el tramo comprendido entre la localidad de Pujato y el empalme a la ruta nacional A012. Los desvíos, operados con la colaboración de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se mantienen en Casilda, mano a Rosario, por ruta provincial 26 hacia la autopista Rosario-Córdoba (RN9). La circulación está interrumpida en un tramo de unos 17 kilómetros sobre la ruta 33, comprendido entre el empalme de esa ruta con la A012 y la localidad de Pujato, unos 40 kilómetros al sudoeste de Rosario, en ambos sentidos. Desde Zavalla, el tránsito mano a Casilda por la ruta 33 fue desviado por la A012 hacia la autopista Rosario-Córdoba (RN 9). Desde Vialidad Nacional y la APSV se evalúan las condiciones de la calzada para una posible habilitación en la mañana de hoy.