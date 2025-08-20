El clásico del sábado a la tarde en el Gigante de Arroyito tendrá la participación de casi 600 policías para intervenir en el operativo de seguridad, aunque las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia aclararon que no habrá “reasignación de tareas al personal de turno”, por lo cual el servicio de prevención en toda la ciudad "no se resentirá". Las puertas del estadio en Arroyito se habilitarán al socio canaya tres horas antes del encuentro. “El operativo será dinámico, se irá reformulando de acuerdo al resultado del partido", anticiparon ayer los funcionarios. Habrá mas restricciones para circular por la zona de estacionamiento, donde ingresará la delegación de Newell's.

Sin alternar el servicio de rutina que la policia despliega en la ciudad, 580 uniformados serán destinados al operativo de seguridad del clásico, aunque no ncesariamente todos tendrán tareas asignados en el Gigante de Arroyito o alrededores. “Los operativos en Central vienen funcionando muy bien. Le pedimos a la gente que vaya con tiempo al estadio, las puertas se abrirán tres horas antes del partido”, informó Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad. “En cuanto al operativo de seguridad, reordenamos un poco el estacionamiento para evitar conflictos del ingreso y egreso de los planteles. Sabemos lo que es el fútbol en la ciudad, para todos los que respiramos fútbol ésta es una semana especial. Agradecemos a los dirigentes por aportar todo lo que sea necesario para este espectáculo”, resaltó Velázquez.

Los cambios en el operativo apuntan el mejorar la situación más conflictiva del clásico, que se produce cuando ingresa y se retira el micro con la delegación visitante. Y por eso la zona del estacionamiento del Gigante será más restrictiva a la circulación del socio de Central. Las puertas del estadio quedarán habilitadas al público a las 14.30, es decir tres horas antes del inicio del encuentro. Por lo cual se solicita al simpatizante canaya concurrir con anticipación a la cancha.

La dirigencia, por su parte, recordó ayer que la única forma de acceder al estadio es con carnet y la entrada cargada en el mismo en el sistema del club. No hay venta física de entradas. Para los socios y socias tanto la reserva de lugar en las populares como la venta de plateas (tienen un costo de 40 mil pesos) se realizará hoy desde las 14 en la plataforma Deportick. La directiva canaya presentó ayer una denuncia penal para que se investigue la venta de entradas apócrifas detectado en redes sociales. "Por el clásico no se resiente la seguridad de la ciudad", recalcó Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.